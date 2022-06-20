Умер литовский актер Регимантас Адомайтис

Сообщение о смерти талантливого актера подтвердили его родственники. Регимантас Адомайтис стал знаменит в 1965 году после выхода в свет картины Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать», в которой он сыграл Донатаса. Соболезнования семье покойного выразил президент Литвы Гитанас Науседа. Глава государства отметил, что Адомайтис «своей личностью и деятельностью охватил целую эпоху литовской культуры».

За годы своей карьеры артист снялся в десятках картин, много лет служил в Каунасском драматическом театре и Национальном драмтеатре Литвы. В 1985 году Адомайтис получил звание народного артиста СССР. В последние годы жизни актер боролся с онкологическим заболеванием.

Свое прощальное интервью Регимантас Адомайтис дал два года назад. Он просил передать всем российским поклонникам, что очень любит их и благодарен за то, что о нем еще помнят. На тот момент артист уже чувствовал себя далеко не лучшим образом.

Регимантас Адомайтис: «Я устал лечиться от рака»

Народного артиста СССР до недавнего времени снимали только на Украине и в Грузии, а в Россию давно приглашать перестали.

Адомайтис рассказывал, что в последние годы жизни снимался в эпизодах, куда его изредка приглашали режиссеры, в театре не служил. Артист перенес несколько операций, но после отказался от лечения. Он переехал в небольшой загородный дом, увлекся кулинарией и принимал в гости сыновей с их семьями.