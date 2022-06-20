Находиться в гармонии с окружающими для каждого из нас не менее важно, чем находиться в гармонии с самими собой. Но для этого нам самим нужно сделать шаг в сторону создания доверительного союза. Как устранить барьеры во взаимодействии, вызвать доверие со стороны другого человека и сделать связь более глубокой и крепкой?
7 верных способов расположить к себе любого человека
7 верных способов расположить к себе любого человека
1. Принимайте человека таким, какой он есть
2. Сведите категоричность к минимуму
3. Объединяйтесь с другими в позитиве
4. Никогда не посягайте на то, с чем человек себя идентифицирует
5. Давайте обратную связь вместо критики
6. Не вносите сомнения и смуту в уже принятые решения человека
7. Уважайте заслуги других людей
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