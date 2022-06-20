Пн, 20.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

7 верных способов расположить к себе любого человека

Limon.ee
7 верных способов расположить к себе любого человека
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Советы психолога. Иллюстративное фото
Советы психолога. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Находиться в гармонии с окружающими для каждого из нас не менее важно, чем находиться в гармонии с самими собой. Но для этого нам самим нужно сделать шаг в сторону создания доверительного союза. Как устранить барьеры во взаимодействии, вызвать доверие со стороны другого человека и сделать связь более глубокой и крепкой?

1. Принимайте человека таким, какой он есть

2. Сведите категоричность к минимуму

3. Объединяйтесь с другими в позитиве

4. Никогда не посягайте на то, с чем человек себя идентифицирует

5. Давайте обратную связь вместо критики

6. Не вносите сомнения и смуту в уже принятые решения человека

7. Уважайте заслуги других людей

Ключевые слова
Наверх