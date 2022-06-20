7 верных способов расположить к себе любого человека

Находиться в гармонии с окружающими для каждого из нас не менее важно, чем находиться в гармонии с самими собой. Но для этого нам самим нужно сделать шаг в сторону создания доверительного союза. Как устранить барьеры во взаимодействии, вызвать доверие со стороны другого человека и сделать связь более глубокой и крепкой?