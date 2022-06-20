Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в субботу отмечала свое 45-летие. После праздника она написала слова благодарности своим подписчикам Facebook.
Глаза на мокром месте: Кая Каллас после своего дня рождения обратилась к подписчикам facebook
Глаза на мокром месте: Кая Каллас после своего дня рождения обратилась к подписчикам facebook
Дорогие друзья Facebook! Вы уже знаете, как я люблю дни рождения. В этом году мне исполнилось 45. Я получал поздравления из различных каналов, читая, от счастья глаза были на мокром месте. Спасибо за поздравления и добрые пожелания! Большое спасибо!
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