Глаза на мокром месте: Кая Каллас после своего дня рождения обратилась к подписчикам facebook

Дорогие друзья Facebook! Вы уже знаете, как я люблю дни рождения. В этом году мне исполнилось 45. Я получал поздравления из различных каналов, читая, от счастья глаза были на мокром месте. Спасибо за поздравления и добрые пожелания! Большое спасибо!