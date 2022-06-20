В чешские супермаркеты в ящиках с бананами привезли 840 килограммов кокаина

Сотрудники супермаркетов в чешских городах Йичин и Рихнов-над-Кнежноу, открыв ящики с бананами, обнаружили там свертки с наркотиками. Как сообщает The Guardian, всего в магазины попало около 840 килограммов кокаина общей стоимостью около 80 миллионов евро.