Сотрудники супермаркетов в чешских городах Йичин и Рихнов-над-Кнежноу, открыв ящики с бананами, обнаружили там свертки с наркотиками. Как сообщает The Guardian, всего в магазины попало около 840 килограммов кокаина общей стоимостью около 80 миллионов евро.
В чешские супермаркеты в ящиках с бананами привезли 840 килограммов кокаина
В чешские супермаркеты в ящиках с бананами привезли 840 килограммов кокаина
Чешская полиция полагает, что это кокаин из Центральной Америки, который по ошибке оказался в супермаркетах. Службы проверяют другие магазины страны на предмет подобных доставок.
В 2015 году в пражский супермаркет по ошибке доставили около 100 килограмм наркотиков В 1999 году чешская полиция нашла 117 килограммов кокаина в упаковках сухофруктов на складе.
На этой неделе итальянская полиция конфисковала 4,3 тонны кокаина стоимостью около 250 миллионов евро а Триесте.
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