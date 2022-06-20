ВИДЕО ⟩ Райан Гослинг в образе Кена в фильме «Барби»: как отреагировали фанаты творчества актера

В фильме к Гослингу присоединились Марго Робби, Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккиннон, Сирша Ронан и Уилл Феррелл. Премьера фильма намечена на июль 2023 года.

Поклонники разделились по поводу фотографии, многие отметили, что 41-летний актер слишком стар, чтобы играть культовую куклу. Ведь Марго Робби, играющей Барби, 31 год, пишет Kino.24tv.ua.

Я люблю Райана Гослинга, но 40-летний Кен сошел с ума. Мне очень жаль,

– написал поклонник в твиттере.

Другой дополнил: «Чрезвычайно тронут тем, что Кену в фильме о Барби 41 год». Еще один пользователь написал: «Раяну Гослингу 41 год. Ему не нужно играть Кена, пожалуйста».

Однако другие фанаты сказали, что сначала стоит дождаться целого фильма, чем судить по одной фотографии.

«Райан Гослинг практически идеален в роли Кена в Барби», – написал поклонник.