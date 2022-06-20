ВИДЕО ⟩ Райан Гослинг в образе Кена в фильме «Барби»: как отреагировали фанаты творчества актера

Warner Bros. выпустила первый кадр с Райаном Гослингом в роли Кена в «Барби» – и фанаты не знают, что и думать. В будущем фильме режиссера Греты Гервиг актер сыграет культовую модную куклу.
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В фильме к Гослингу присоединились Марго Робби, Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккиннон, Сирша Ронан и Уилл Феррелл. Премьера фильма намечена на июль 2023 года.
Поклонники разделились по поводу фотографии, многие отметили, что 41-летний актер слишком стар, чтобы играть культовую куклу. Ведь Марго Робби, играющей Барби, 31 год, пишет Kino.24tv.ua.
Я люблю Райана Гослинга, но 40-летний Кен сошел с ума. Мне очень жаль,
– написал поклонник в твиттере.
Другой дополнил: «Чрезвычайно тронут тем, что Кену в фильме о Барби 41 год». Еще один пользователь написал: «Раяну Гослингу 41 год. Ему не нужно играть Кена, пожалуйста».
Однако другие фанаты сказали, что сначала стоит дождаться целого фильма, чем судить по одной фотографии.
«Райан Гослинг практически идеален в роли Кена в Барби», – написал поклонник.
Напомним, фотография Кена появилась спустя почти два месяца после того, как Warner Bros. выпустила первое изображение Робби в костюме Барби, которые многие пользователи назвали идеальным образом.