Леонардо ДиКаприо до сих пор остается главным холостяком Голливуда. У него было множество романов с эффектными моделями, однако ни одна не смогла сделать актера по-настоящему счастливым. Но, кажется, в жизни Лео наконец-то появилась та девушка, в объятиях которой он готов провести всю свою жизнь. Уже более пяти лет актер состоит в отношениях с соблазнительной брюнеткой Камилой Морроне.
В Сети беспокоятся о судьбе молодой девушки Леонардо ДиКаприо
На днях возлюбленная звезды отпраздновала свое 25-летие. Кто бы мог подумать, что юбилей девушки станет поводом для слухов о расставании пары. В соцсетях фанаты Лео решили напомнить, что он всегда расставался со своими избранницами еще до того, как им исполнялось 25 лет.
«Если они продержатся еще один год, то это будут его самые долгие отношения. Она будет первой 26-летней девушкой, с которой он встречался», — написал один из поклонников в Twitter. «Подруге Леонардо ДиКаприо сегодня исполняется 25 лет, будем молиться, чтобы он не бросил ее завтра», — прокомментировал другой пользователь Сети, пишет Peopletalk.ru.
it’s the final countdown pic.twitter.com/qGuYdVIBGx— internet baby (@kirkpate) June 15, 2022
If they make it one more year it will be both his longest relationship, and she will be the first 26 year old he has dated.https://t.co/SO5Ia0cLLJ pic.twitter.com/WhvFxJLr74— Shane Moore (@wishanem) June 16, 2022
К слову, мы тоже надеемся, что отношения влюбленных продолжат развиваться, уж очень не хочется терять такую пару