В Сети беспокоятся о судьбе молодой девушки Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо до сих пор остается главным холостяком Голливуда. У него было множество романов с эффектными моделями, однако ни одна не смогла сделать актера по-настоящему счастливым. Но, кажется, в жизни Лео наконец-то появилась та девушка, в объятиях которой он готов провести всю свою жизнь. Уже более пяти лет актер состоит в отношениях с соблазнительной брюнеткой Камилой Морроне.