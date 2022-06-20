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В Сети беспокоятся о судьбе молодой девушки Леонардо ДиКаприо

Getter Trumsi Limon.ee
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В Сети беспокоятся о судьбе молодой девушки Леонардо ДиКаприо
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Актер Леонардо ДиКаприо со своей девушкой Камилой Морроне в сентябре 2021 года.
Актер Леонардо ДиКаприо со своей девушкой Камилой Морроне в сентябре 2021 года. Фото: AFP / Scanpix

Леонардо ДиКаприо до сих пор остается главным холостяком Голливуда. У него было множество романов с эффектными моделями, однако ни одна не смогла сделать актера по-настоящему счастливым. Но, кажется, в жизни Лео наконец-то появилась та девушка, в объятиях которой он готов провести всю свою жизнь. Уже более пяти лет актер состоит в отношениях с соблазнительной брюнеткой Камилой Морроне.

На днях возлюбленная звезды отпраздновала свое 25-летие. Кто бы мог подумать, что юбилей девушки станет поводом для слухов о расставании пары. В соцсетях фанаты Лео решили напомнить, что он всегда расставался со своими избранницами еще до того, как им исполнялось 25 лет.

«Если они продержатся еще один год, то это будут его самые долгие отношения. Она будет первой 26-летней девушкой, с которой он встречался», — написал один из поклонников в Twitter. «Подруге Леонардо ДиКаприо сегодня исполняется 25 лет, будем молиться, чтобы он не бросил ее завтра», — прокомментировал другой пользователь Сети, пишет Peopletalk.ru.

К слову, мы тоже надеемся, что отношения влюбленных продолжат развиваться, уж очень не хочется терять такую пару 

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