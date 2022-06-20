Вопрос читателя: почему интернет в электричках такой медленный?

«Я часто езжу поездом из Тарту в Таллинн именно для того, чтобы сэкономить время и поработать в дороге. Но даже при покупке билета в бизнес-класс бывают проблемы с подключением к интернету. Например, когда идет веб-собрание, связь периодически теряется и встреча для меня останавливается», — рассказала Кати Elu24. «Например, у меня есть знакомый, который поэтому предпочитает автобус поезду, потому что прерванное интернет-соединение в поезде помешало ему работать», — добавила она.

Женщина работает в поезде. Фото иллюстративное. Фото: Jaanus Lensment

Объясняет представитель Elron

Elu24 обратились с вопросом о подключении поезда к Интернету к Катрин Кульдеркнуп, менеджеру по маркетингу и коммуникациям Elron.

«В поездах Elron мы одновременно пользуемся услугами трех эстонских операторов мобильной связи и это в движущемся поезде, где скорость передачи данных постоянно меняется. У пассажиров могут возникнуть проблемы, если сессия переходит от одного оператора к другому, тогда сессия может быть прервана», — объясняет Кулдеркнуп.

«Помимо стандартного WiFi мы используем сервис RebelRoam для оптимизации интернет-трафика. Предлагаемая ими услуга в основном пытается уменьшить объем передачи данных за счет уменьшения объема видеопотока и блокировки передачи данных фоновых процессов. Однако фоновые процессы ограничены, потому что человек может не понимать или даже не знать, что, например, сделав много снимков на телефон во время отпуска, они не будут синхронизироваться по умолчанию, пока устройство подключено к мобильному интернету».

«Как только человек сядет в поезд и гаджет подключится к WiFi, он начнет загружать изображения в облако. Поскольку скорость в поезде на одного клиента ограничена, клиенту может показаться, что интернет работает медленно. То же самое относится и к системным обновлениям, которые обычно не выполняются через мобильное соединение, но, находясь в сети Wi-Fi, они будут загружены», — говорит представитель Elron. Она также отмечает, что поезда Elron перевозят за раз гораздо больше пассажиров, чем автобусы.

Люди в поезде. Фото иллюстративное. Фото: Lugeja foto