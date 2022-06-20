Ученые назвали особенности телесериалов в разных странах мира

В результате анализа тюменские ученые выделили ряд общих черт в телеповествованиях, зачастую созданных по единым шаблонам. При этом персонажи, мотивы, сюжеты и модели поведения в социуме, транслируемые в сериале, различаются в зависимости от национальной специфики того или иного телепроекта.

В турецких сериалах, например, преобладают матримониальные ценности и изображаются зачастую критикуемые в таких фильмах архаичные патриархальные традиции («Черный хлеб», «День, когда написана моя судьба», «В чем вина Фатмагюль?», «Сыла. Возвращение домой», «Любовь и наказание»), показано противостояние восточных традиций и западного образа жизни, антитетичность традиционного уклада в центральной, западной и восточной частях страны.

В контексте латиноамериканских телесериалов показана картина мира в каждой конкретной стране южноамериканского континента, а также Мексики и Кубы. В таких сериалах всегда присутствует яркий социальный оттенок и демонстрируется острая социальная проблематика: материальное расслоение, низкий уровень жизни части населения, проблемы безопасности, криминальная атмосфера, ранние браки, безработица, домашнее насилие, жесткий гендерный дисбаланс, жизнь в опасных районах («Проспект Бразилии», «Красный цвет Бразилии», «Механизм», «Раздвоение личности», «Правила игры», «Невидимый город», «Охотник», «Лабиринт», «В форме закона»).