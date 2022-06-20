Тюменские ученые исследовали феномен телесериалов в нескольких странах и сделали вывод о том, что жизнь в них представлена более насыщенной, чем в реальности. А еще — выявили особенности сериалов в разных культурах, пишет Naked Science.
Ученые назвали особенности телесериалов в разных странах мира
В результате анализа тюменские ученые выделили ряд общих черт в телеповествованиях, зачастую созданных по единым шаблонам. При этом персонажи, мотивы, сюжеты и модели поведения в социуме, транслируемые в сериале, различаются в зависимости от национальной специфики того или иного телепроекта.
В турецких сериалах, например, преобладают матримониальные ценности и изображаются зачастую критикуемые в таких фильмах архаичные патриархальные традиции («Черный хлеб», «День, когда написана моя судьба», «В чем вина Фатмагюль?», «Сыла. Возвращение домой», «Любовь и наказание»), показано противостояние восточных традиций и западного образа жизни, антитетичность традиционного уклада в центральной, западной и восточной частях страны.
В контексте латиноамериканских телесериалов показана картина мира в каждой конкретной стране южноамериканского континента, а также Мексики и Кубы. В таких сериалах всегда присутствует яркий социальный оттенок и демонстрируется острая социальная проблематика: материальное расслоение, низкий уровень жизни части населения, проблемы безопасности, криминальная атмосфера, ранние браки, безработица, домашнее насилие, жесткий гендерный дисбаланс, жизнь в опасных районах («Проспект Бразилии», «Красный цвет Бразилии», «Механизм», «Раздвоение личности», «Правила игры», «Невидимый город», «Охотник», «Лабиринт», «В форме закона»).
Российские телесериалы соответственно обладают собственной национальной спецификой, а социальный аспект чаще всего демонстрируется в специализированных телесериалах («Челночницы», «Станица», «В клетке», «Мажор»), в то время как в мелодраматических телесериалах подчеркнут именно человеческий, душевный аспект. Кроме того, в России снимается значительное количество исторических телепроектов («Годунов», «Раскол», «Крылья Империи», «Екатерина», «Тобол», «Грозный», «Петр Первый. Завещание», «Демон Революции», «София», «Романовы», «Жуков», «А.Л.Ж.И.Р.»).
Исторические сериалы производят и в Бразилии, например, показанный на отечественном экране телепроект «Земля любви, земля надежды» о судьбах итальянских переселенцев, а также в Турции о времени правления султанов Блистательной Порты («Великолепный век», «Завоеватель», «Великолепный век. Империя Кесем», «Фатих», «Хюррем Султан»).
Сериал создает, как правило, более насыщенную событиями, чем в реальности, действительность, он не просто органично встроен в жизненное пространство, а является его неотъемлемой частью. Погружаясь в искусственную реальность, телезритель стремится условно занять место одного из героев, мысленно уточнить его мотивацию, объяснить поступки, подтвердить или оспорить его стратегию.
Тюменские ученые делают вывод, что сегодня сериал становится перспективным социальным и национальным проектом, претендующим на одну из доминантных позиций в современном культурном контексте.