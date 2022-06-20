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Бен Стиллер прилетел во Львов. В Cети считают, что ради местных круассанов, по совету Анджелины Джоли

Limon.ee
Бен Стиллер прилетел во Львов. В Cети считают, что ради местных круассанов, по совету Анджелины Джоли
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Бен Стиллер.
Бен Стиллер. Фото: Richard Shotwell

Голливудского актера Бена Стиллера ("Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Знакомство с родителями") заметили на улицах Львова. Видео с актером, прогуливающимся по центральной площади, быстро распространилось в соцсетях. Некоторым жителям города удалось сфотографироваться со звездой, пишет Сплетник.

Бен Стиллер во Львове 18 июня 2022 года.
Бен Стиллер во Львове 18 июня 2022 года. Фото: OLEG SHAN

Накануне Бен в качестве посла доброй воли ООН прибыл в Польшу, где встретился с украинскими беженцами.

Миллионы были вынуждены покинуть свои дома, более 90% из них — это женщины и дети. Я здесь, чтобы учиться и делиться историями. <...> Каждый имеет право стремиться к безопасности,

— написал актер в своем Instagram.

В конце апреля с визитом во Львов приезжала Анджелина Джоли. В Сети уже шутят, что Стиллер решил последовать ее примеру, чтобы отведать местных круассанов (Джоли посетила кафе "Львовские круассаны" — Прим. ред.).

Бен Стиллер во Львове 18 июня 2022 года.
Бен Стиллер во Львове 18 июня 2022 года. Фото: OLEG SHAN
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