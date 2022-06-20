Осторожно, змеи! Как избежать укуса и оказать помощь: шесть действий

Как избежать укуса змеи

Отправляясь на природу, дачу, даже на прогулку в парке – проверяйте места, где собираетесь садиться на траву или камни. Постучите по камням палкой, проверьте траву, чтобы змеи испугались и поспешили скрыться.

Если собираетесь идти через лес, ночевать на природе – обязательно одевайтесь правильно. Длинные плотные брюки, которые обязательно заправьте в ботинки, высокая обувь защитит от укуса, если вы внезапно наступите на змею.

Если увидели камни, бревна и так далее, то не трогайте их руками, поскольку змеи любят такие убежища.

Что делать, если змея укусила – первая помощь

Если увидели змею, то старайтесь не двигаться резко, замрите и подождите, пока рептилия уползет. Если змея довольно далеко, то очень медленно отойдите от нее еще дальше. Не пытайтесь ловить змей, чтобы убить – они не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности.

Если же змея укусила, то немедленно:

Везите пострадавшего в больницу или вызывайте "скорую". Если понимаете, что медицинская помощь не прибудет быстро, нужно уложить пострадавшего, чтобы он минимально двигался. Давайте ему пить много воды. Обработайте место укуса антисептиком. Если укус на руке или ноге – снимите с нее обувь, украшения, одежду. Дайте 1-2 таблетки от аллергии.