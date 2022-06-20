Змея, если ее не тревожить, не нападет первой. Как не стать жертвой змеи и что делать, если змея укусила – рассказывает Сегодня.
Осторожно, змеи! Как избежать укуса и оказать помощь: шесть действий
Как избежать укуса змеи
Отправляясь на природу, дачу, даже на прогулку в парке – проверяйте места, где собираетесь садиться на траву или камни. Постучите по камням палкой, проверьте траву, чтобы змеи испугались и поспешили скрыться.
Если собираетесь идти через лес, ночевать на природе – обязательно одевайтесь правильно. Длинные плотные брюки, которые обязательно заправьте в ботинки, высокая обувь защитит от укуса, если вы внезапно наступите на змею.
Если увидели камни, бревна и так далее, то не трогайте их руками, поскольку змеи любят такие убежища.
Что делать, если змея укусила – первая помощь
Если увидели змею, то старайтесь не двигаться резко, замрите и подождите, пока рептилия уползет. Если змея довольно далеко, то очень медленно отойдите от нее еще дальше. Не пытайтесь ловить змей, чтобы убить – они не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности.
Если же змея укусила, то немедленно:
- Везите пострадавшего в больницу или вызывайте "скорую".
- Если понимаете, что медицинская помощь не прибудет быстро, нужно уложить пострадавшего, чтобы он минимально двигался.
- Давайте ему пить много воды.
- Обработайте место укуса антисептиком.
- Если укус на руке или ноге – снимите с нее обувь, украшения, одежду.
- Дайте 1-2 таблетки от аллергии.
При перевозке пострадавшего укушенную руку или ногу нужно зафиксировать. И ни в коем случае не высасывайте яд, не накладывайте жгут и не прижигайте рану! Также при укусе змей нельзя пить алкоголь.