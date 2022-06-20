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Во время съемок сериала Netflix погибли два актера

Limon.ee
Во время съемок сериала Netflix погибли два актера
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Фото: Elliott Cowand Jr/Shutterstock.com

На съемках сериала «Избранный» от компании Netflix в Мексике погибли два актера. Шесть человек ранены, пишет RUS TVNET со ссылкой на Insider.

Съемки сериала «Избранный» стартовали в 2019 году. 16 июня фургон со съемочной группой попал в ДТП, в результате погибли актеры Раймундо Гардуньо Крус и Хуан Франсиско Гонсалес Агилар (Пако Муфоте). Еще шесть человек оказались в больнице с травмами. Компанию обвиняют в халатном отношении к сотрудникам. 

Сообщается, что Американская федерация артистов телевидения и радио работает с Netflix и Союзом мексиканских актеров над расследованием этой трагедии.

Напомним, в октябре 2021 года в штате Нью-Мексико началась работа над очередной картиной «Ржавчина» (Rust) с участием голливудских знаменитостей. По задумке режиссера Джоэла Соузы, это должен был быть вестерн. Каст для картины был подобран поистине яркий: легендарный Алек Болдуин (он же выступил и продюсером), полюбившийся в «Викингах» Трэвис Фиммел, Брейди Нун, сыгравшая мать Роуз в «Титанике» Фрэнсис Фишер и звезда сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс.

Но 21 октября работу съемочной группы в Санта-Фе прервал инцидент. Болдуин в кадре должен был стрелять из огнестрельного оружия. Он был уверен, что оно заряжено холостыми патронами. Прогремел выстрел. Оказалось, что патроны в нем были боевыми. Ранение на площадке получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. К сожалению, Хатчинс скончалась от полученных ранений. 

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