Во время съемок сериала Netflix погибли два актера

Съемки сериала «Избранный» стартовали в 2019 году. 16 июня фургон со съемочной группой попал в ДТП, в результате погибли актеры Раймундо Гардуньо Крус и Хуан Франсиско Гонсалес Агилар (Пако Муфоте). Еще шесть человек оказались в больнице с травмами. Компанию обвиняют в халатном отношении к сотрудникам.

Сообщается, что Американская федерация артистов телевидения и радио работает с Netflix и Союзом мексиканских актеров над расследованием этой трагедии.

Напомним, в октябре 2021 года в штате Нью-Мексико началась работа над очередной картиной «Ржавчина» (Rust) с участием голливудских знаменитостей. По задумке режиссера Джоэла Соузы, это должен был быть вестерн. Каст для картины был подобран поистине яркий: легендарный Алек Болдуин (он же выступил и продюсером), полюбившийся в «Викингах» Трэвис Фиммел, Брейди Нун, сыгравшая мать Роуз в «Титанике» Фрэнсис Фишер и звезда сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс.