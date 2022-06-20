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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО! ⟩ Смотри, как прошла улетная вечеринка в Румму: реки алкоголя, скользящие по горе люди и драка в толпе

Трийн Роос Таави Сепп Limon.ee
Смотри, как прошла улетная вечеринка в Румму: реки алкоголя, скользящие по горе люди и драка в толпе
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Фото: Taavi Sepp / Elu24 kollaaž

18 июня в карьере Румму прошел летний фестиваль Rufe, на котором выступили 5MIINUST, Smilers и Stefan. Некоторые из посетителей концерта не могли держаться подальше от горы и поднимались все выше и выше, при этом периодически соскальзывая вниз.

Сезон летних вечеринок начался, и 18 июня публику порадовали любимые артисты 5MIINUST, Smilers и Stefan, которые выступили в уникальном карьере Румму в Харьюмаа.

По словам фотографа Elu24, присутствовавшего на фестивале, некоторые гости фестиваля пытались забраться на вершину горы, чтобы получше рассмотреть происходящее. «Они лезли с напитками. К счастью, никто не упал с высоты, при этом периодически некоторые соскальзывали вниз», — рассказал фотограф Elu24 Таави Сепп.

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