18 июня в карьере Румму прошел летний фестиваль Rufe, на котором выступили 5MIINUST, Smilers и Stefan. Некоторые из посетителей концерта не могли держаться подальше от горы и поднимались все выше и выше, при этом периодически соскальзывая вниз.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО! ⟩ Смотри, как прошла улетная вечеринка в Румму: реки алкоголя, скользящие по горе люди и драка в толпе
Смотри, как прошла улетная вечеринка в Румму: реки алкоголя, скользящие по горе люди и драка в толпе
Сезон летних вечеринок начался, и 18 июня публику порадовали любимые артисты 5MIINUST, Smilers и Stefan, которые выступили в уникальном карьере Румму в Харьюмаа.