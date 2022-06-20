ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ночью в Кристийне столкнулись автомобиль и электросамокат

Авария произошла в 00:40 на пересечении улицы Тихасе и бульвара Сыпрузе в таллиннском районе Кристийне. Toyota Prius, за рулем которого находился 28-летний мужчина, столкнулся с электросамокатом, которым управлял 18-летний молодой человек, проезжавшим по пешеходному переходу. Водителя самоката доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.