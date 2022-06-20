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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ночью в Кристийне столкнулись автомобиль и электросамокат

Limon.ee Таави Сепп
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Ночью в Кристийне столкнулись автомобиль и электросамокат
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ДТП в Таллинне на перекрестке Тихазе и Сыпрузе.
ДТП в Таллинне на перекрестке Тихазе и Сыпрузе. Фото: Taavi Sepp

В пятницу вечером в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, когда легковой автомобиль столкнулся с электросамокатом. Последнего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. К сожалению, это не первая подобная авария, пишет Elu24.

Авария произошла в 00:40 на пересечении улицы Тихасе и бульвара Сыпрузе в таллиннском районе Кристийне. Toyota Prius, за рулем которого находился 28-летний мужчина, столкнулся с электросамокатом, которым управлял 18-летний молодой человек, проезжавшим по пешеходному переходу. Водителя самоката доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Смотри видео, чтобы узнать, как произошла авария!

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