Ольга Бухарова предстала в новом образе.
Кровь с молоком: располневшая дочь Ларисы Гузеевой удивила фанатов
Кровь с молоком: располневшая дочь Ларисы Гузеевой удивила фанатов
Дочь Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова, Ольга, постоянно экспериментирует с внешностью. Девушка обожает необычный макияжи и прически. Однако на этот раз дочь артистки показала себя в образе, который привел фанатов в замешательство.
Ольга показала себя на редких фото. На кадрах Бухарова запечатлела себя с подругой. Девушка сделала приятельнице необычный макияж, но вот про себя, по всей видимости, Ольга забыла. От прежней яркой девушки остался только пирсинг: Бухарова прибавила в весе, отказалась от макияжа и сделала скучную «дульку» на голове.
Фанаты были удивлены внешним видом звездной наследницы. «Кровь с молоком», «Округлилась и подрумянилась», «И не скажешь, что дочь звезды», — прокомментировали они образ Ольги.
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