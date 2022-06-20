Кровь с молоком: располневшая дочь Ларисы Гузеевой удивила фанатов

Дочь Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова, Ольга, постоянно экспериментирует с внешностью. Девушка обожает необычный макияжи и прически. Однако на этот раз дочь артистки показала себя в образе, который привел фанатов в замешательство.

Ольга показала себя на редких фото. На кадрах Бухарова запечатлела себя с подругой. Девушка сделала приятельнице необычный макияж, но вот про себя, по всей видимости, Ольга забыла. От прежней яркой девушки остался только пирсинг: Бухарова прибавила в весе, отказалась от макияжа и сделала скучную «дульку» на голове.

Ольга Бухарова. Скриншот Фото: Личный архив Ольги Бухаровой