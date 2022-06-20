Пн, 20.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ВИДЕО ⟩ «Не сдержался, и моя рука полетела»: жених из скандального видео объяснил избиение невесты на свадьбе

Limon.ee
«Не сдержался, и моя рука полетела»: жених из скандального видео объяснил избиение невесты на свадьбе
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Видео избиения невесты на свадьбе разлетелось по Сети
Видео избиения невесты на свадьбе разлетелось по Сети Фото: Скриншот из интернета

Скандальный ролик из Узбекистана мгновенно разлетелся по Сети. Пользователей возмутило поведения жениха, который обиделся на проигрыш невесте, за что влепил ей оплеуху, пишет Starhit.

Скандальным видео со свадьбы и своими комментариями по этому поводу поделились многие звезды. Ксения Бородина эмоционально высказалась и отчитала семьи молодоженов, которые не защитили несчастную девушку. «Какой адский ад, я каждый раз, когда такое вижу, просто не пойму, где братья, отцы этих девочек. Почему они в этот момент не дают люлей этим «женихам», которые так себя ведут?! Кошмар», — разозлилась 39-летняя телеведущая.

Все ждали, что же скажет сам виновник случившегося, который хранил молчание несколько дней. В конце концов, журналистам удалось добиться его ответа. Прежде всего, мужчина извинился перед молодой супругой, а также объяснился, почему так поступил с ней. «Я не сдержался, и моя рука полетела», — ответил он. Жених заверил, что такого «больше не повторится».

К слову, мужчину ждало наказание: на него завели дело за мелкое хулиганство. Но, благодаря просьбе пострадавшей девушки, дальнейших разбирательств удалось избежать.

Соотечественники жениха делились, что не приемлют такие «традиции», к ним присоединилась и дочь президента Узбекистана. «Если вы и ваше окружение возмущены и шокированы, значит вокруг вас здоровое общество. Если же вы слышите: «женщина должна проигрывать мужчине», «сама виновата, что-то не то сказала», то именно это настоящая беда и катастрофа», — отметила Саида Мирзиеева в соцсетях.

Наследница главы страны подчеркнула, что женщины нуждаются в большей поддержке. «Именно поэтому нужно образование, которое раздвигает горизонт, делает женщин независимыми и сильными. Образование дает выбор, как ты проживешь свою жизнь», — заключила она.

Ключевые слова
Наверх