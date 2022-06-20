ВИДЕО ⟩ «Не сдержался, и моя рука полетела»: жених из скандального видео объяснил избиение невесты на свадьбе

Скандальным видео со свадьбы и своими комментариями по этому поводу поделились многие звезды. Ксения Бородина эмоционально высказалась и отчитала семьи молодоженов, которые не защитили несчастную девушку. «Какой адский ад, я каждый раз, когда такое вижу, просто не пойму, где братья, отцы этих девочек. Почему они в этот момент не дают люлей этим «женихам», которые так себя ведут?! Кошмар», — разозлилась 39-летняя телеведущая.

Все ждали, что же скажет сам виновник случившегося, который хранил молчание несколько дней. В конце концов, журналистам удалось добиться его ответа. Прежде всего, мужчина извинился перед молодой супругой, а также объяснился, почему так поступил с ней. «Я не сдержался, и моя рука полетела», — ответил он. Жених заверил, что такого «больше не повторится».

К слову, мужчину ждало наказание: на него завели дело за мелкое хулиганство. Но, благодаря просьбе пострадавшей девушки, дальнейших разбирательств удалось избежать.

Соотечественники жениха делились, что не приемлют такие «традиции», к ним присоединилась и дочь президента Узбекистана. «Если вы и ваше окружение возмущены и шокированы, значит вокруг вас здоровое общество. Если же вы слышите: «женщина должна проигрывать мужчине», «сама виновата, что-то не то сказала», то именно это настоящая беда и катастрофа», — отметила Саида Мирзиеева в соцсетях.