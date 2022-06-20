Экспрессия и стиль: смотри кто пришел на день рождения музея Fotografiska

"Фрэнк Окенфельс 3 смело экспериментирует с изображениями кумиров и знаменитостей, создавая работы, которые порой шокируют и пугают. Глядя на его картины, бывает сложно понять, в какой технике они выполнены. У Окенфельса свой неповторимый почерк", — рассказала руководитель выставочных проектов Fotografiska Tallinn и соучредитель музея Маарья Лоорентс.

Fotografiska — шведский бренд. Музей в Таллинне был открыт в июне 2019 года первым среди филиалов Fotografiska за пределами Стокгольма. Сегодня Fotografiska также работает в Нью-Йорке, а с 2023 года музей можно будет посетить в Берлине, Майами и Шанхае. В 2022 году таллиннский ресторан Fotografiska получил зеленую звезду Мишлена.