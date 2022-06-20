«Отрабатывайте»: звезда Голливуда открыла неприглядную правду о съемках интимных сцен

Дженнифер Коннели все меньше оголяется на камеру.

Дженнифер Коннели Фото: Angela Weiss

За последние 20 лет киноиндустрия серьезно шагнула вперед. Это же касается и съемок откровенных сцен. По словам 51-летней актрисы Дженнифер Коннели, сейчас сниматься намного комфортнее, чем в годы ее былой молодости.

Знаменитость сама не раз светилась в сценах с плашкой «18+». В фильме «Реквием по мечте» с Джаредом Лето ей досталась роль зависимой от запрещенных веществ героини, которая шла на все, чтобы раздобыть желаемое.

В начале нулевых у актрис никто не интересовался, как они себя чувствуют, готовы ли они сделать больше. От профессионалов требовали делать — и выбора у них не оставалось. Но теперь работа стала безопасней.

«В прошлом режиссер говорил: "Близко поставьте и вращайте камеры, и вы, ребята, просто отрабатывайте". Теперь есть координаторы интимных сцен, которые выступают посредниками и следят за тем, чтобы всем было комфортно»