«Я продавалась»: Роза Сябитова рассказала об опыте содержанки

Мыть полы больше не было нужно, Роза получала дорогие подарки, но при этом понимала, что женатый любовник может в любой момент вышвырнуть ее за дверь. Тогда она решила «отжать» у него денег. Девушка знала, что ее кавалер занимается нелегальным бизнесом и решила на этом сыграть.