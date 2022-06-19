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9-10 АВГУСТА ⟩ Максим Галкин едет с концертами в Эстонию: билеты уже в продаже

Limon.ee
Максим Галкин едет с концертами в Эстонию: билеты уже в продаже
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Toni Läänsalu

9 августа 2022 в Kонцертном доме Alexela в Таллинне с большим сольным концертом выступит юморист, телеведущий, шоумен и певец Максим Галкин. А уже 10 августа 2022 года Галкин выступит в Kонцертном доме Йыхви.

Билеты на концерт певца в Таллинне продаются начиная от 34.80€. Максим Галкин должен был выступить в Таллинне еще 18 мая 2020 года, но из-за пандемии концерт перенесли. После концерт еще два раза переносили и теперь известны новые даты его выступлений в Эстонии.

Максим Галкин с большим сольным концертом выступит в Таллинне 9 августа.
Максим Галкин с большим сольным концертом выступит в Таллинне 9 августа. Фото: Piletilevi.

Билеты на концерт Максима Галкина можно купить на сайте Piletilevi.

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