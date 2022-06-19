9-10 АВГУСТА ⟩ Максим Галкин едет с концертами в Эстонию: билеты уже в продаже

Билеты на концерт певца в Таллинне продаются начиная от 34.80€. Максим Галкин должен был выступить в Таллинне еще 18 мая 2020 года, но из-за пандемии концерт перенесли. После концерт еще два раза переносили и теперь известны новые даты его выступлений в Эстонии.