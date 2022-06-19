СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ⟩ Секс-торговля в Эстонии: первоклассницу продали, чтобы ей попользовались на выходных

Это очень прибыльный бизнес. Особенно для преступников.

В Эстонии за секс нужно заплатить от 150 до 400 евро. По словам пострадавших, с которыми мы общались, 60 процентов заработанных денег уходит в организованную преступность. Из 40 процентов, которые остаются, женщина должна оплатить все расходы. Авиабилеты, квартиру, квартплату, медицинские расходы, одежду и так далее.

4. Каков средний возраст женщин, занимающихся проституцией?

По данным исследования 2016 года, средний возраст этих женщин составлял 38 лет. Мы провели новый опрос в 2021 году, но пока у нас нет данных.

С другой стороны, люди приходят в бизнес в очень раннем возрасте. Нам приходилось иметь дело с девочками 14-15 лет, которые продавали свое тело, чтобы купить школьные принадлежности. Это реальность в Эстонии, поскольку детская и женская бедность остаются серьезной проблемой.

5. Какой национальности наши секс-работники?

Эстоноязычных женщин, занимающихся проституцией, относительно немного. Есть много русскоговорящих женщин, но это не обязательно означает, что они русские. В Эстонию попадают как граждане третьих стран, так и европейские граждане.

Очень разные мужчины готовы платить за секс. Фото: Shutterstock

6. Кто те мужчины, которые покупают секс?

Они могут быть очень разными - разный культурный фон, социальное происхождение и т.д. Они также различаются по степени психологической зрелости.