Торговля людьми, жестокое обращение, насилие - все это является неотъемлемой частью секс-торговли. Несмотря на это, восемь процентов населения Эстонии готовы платить за секс. Недавно началась социальная кампания «Думай правильной головой», направленная на повышение осведомленности об этой теме, пишет Naine.
СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ⟩ Секс-торговля в Эстонии: первоклассницу продали, чтобы ей попользовались на выходных
Эксперт по торговле людьми и член правления MTÜ Eluliin Эда Мёльдер рассказывает о проблемах, связанных с покупкой секса. По словам Мёльдер, покупка секса не является тривиальной сделкой, а оказывает разрушительное воздействие на жертв и общество в целом.
В настоящее время разрабатывается социальная программа, основанная на опросе покупателей секс-услуг в Эстонии. Его цель - объяснить покупателям секса все, что связано с этим вопросом. Как покупка секса регулируется эстонским законодательством, последствия покупки секса, связь между торговлей людьми и покупкой и многое другое.
1. Насколько широко распространена проституция в Эстонии?
Восемь процентов населения Эстонии платили за секс. В 2005 году, по оценкам, в Эстонии насчитывалось более 10 000 женщин, занимающихся проституцией. Через несколько лет это число было уже значительно меньше - около 5 000. На это число, вероятно, повлияло изменение законодательства. Если раньше проституция считалась нарушением общественного порядка, то позже она стала преступлением против личности.
Сегодня в Эстонии насчитывается около 700-800 женщин, занимающихся проституцией. После пандемии коронавируса появится более полная картина. Станет ясно, сколько из них живет в Эстонии, а сколько привезено из других стран.
2. Кто эти женщины, которые продают свое тело?
Многие из этих женщин выросли в жестоких семьях и часто подвергались сексуальному насилию в детстве. Представьте себе ситуацию, когда маленькой девочке дома говорят: «Что ты здесь делаешь, шлюха? Иди работай!» И так десять лет подряд. Наконец, в период полового созревания она думает: «Ну, теперь моя очередь».
Если самое безопасное место для детей - это их родители и их собственные дома, то это не всегда так. Бывали случаи, когда родители продавали своего ребенка на выходные, чтобы им мог воспользоваться кто-то другой. Речь идет о детях, начиная с первоклассников.
Дети часто не понимают, что происходящее является насилием. Они чувствуют себя плохо, но не противостоят своим родителям. Я общалась с молодыми женщинами, занимающимися проституцией, у которых было именно такое детство. Они сказали, что им все время говорили, что такова жизнь девочек и что это нормально.
К сожалению, рекрутеры также хороши в своем деле. Они ищут наиболее уязвимых людей, на которых легко повлиять.
Покупка секса у несовершеннолетнего является уголовным преступлением, так же как покупка секса у уязвимого лица является уголовным преступлением. Однако проверка уязвимости не так проста. Так что наивность покупателя сексуальных услуг вполне может привести его за решетку.
Миф о том, что среди женщин, занимающихся проституцией, есть студентки, которые зарабатывают деньги на учебу, продавая секс, - это миф. Я не видела таких женщин в Эстонии. Мы ежедневно наблюдаем молодых женщин с базовым образованием, наивных, получающих пособие, которые не могут сами себя содержать. Такие легенды распространяются потому, что мужчины хотят купить так называемый ценный товар.
3. О каком количестве денег идет речь в этой сфере?
Это очень прибыльный бизнес. Особенно для преступников.
В Эстонии за секс нужно заплатить от 150 до 400 евро. По словам пострадавших, с которыми мы общались, 60 процентов заработанных денег уходит в организованную преступность. Из 40 процентов, которые остаются, женщина должна оплатить все расходы. Авиабилеты, квартиру, квартплату, медицинские расходы, одежду и так далее.
4. Каков средний возраст женщин, занимающихся проституцией?
По данным исследования 2016 года, средний возраст этих женщин составлял 38 лет. Мы провели новый опрос в 2021 году, но пока у нас нет данных.
С другой стороны, люди приходят в бизнес в очень раннем возрасте. Нам приходилось иметь дело с девочками 14-15 лет, которые продавали свое тело, чтобы купить школьные принадлежности. Это реальность в Эстонии, поскольку детская и женская бедность остаются серьезной проблемой.
5. Какой национальности наши секс-работники?
Эстоноязычных женщин, занимающихся проституцией, относительно немного. Есть много русскоговорящих женщин, но это не обязательно означает, что они русские. В Эстонию попадают как граждане третьих стран, так и европейские граждане.
6. Кто те мужчины, которые покупают секс?
Они могут быть очень разными - разный культурный фон, социальное происхождение и т.д. Они также различаются по степени психологической зрелости.
Для некоторых людей можно сказать, что покупка секса - это зависимость. Сначала они попадают, например, на массаж со счастливым концом, и дальше все идет по нарастающей. В определенный момент им хочется попробовать все больше и больше разных женщин, и вступать в настоящие отношения уже нецелесообразно. Часто дело вовсе не в отсутствии секса, потому что на самом деле многие покупатели секса состоят в постоянных отношениях.
Конечно, они не всегда являются наркоманами. Секс также могут покупать молодые парни, которых подталкивают к этому секс-брокеры. Им рекламируется возможность попасть на настоящую вечеринку. Никто не говорит им, насколько вреден весь этот бизнес.
7. Зачем покупать секс?
Алкоголики и наркоманы вынуждены потреблять, они ничего не могут с этим поделать. Некоторые покупатели сексуальных услуг находятся в похожей ситуации. В этом случае можно говорить о компульсивном поведении, которое действительно нуждается в лечении. Например, каждый раз, когда у человека тяжелый день, он идет и покупает. Часто все их деньги уходят на эту зависимость.
Многие из этих мужчин также любят власть. Им нравится идея «если у меня есть деньги, я могу купить, кого захочу».
8. Какие каналы используются для предложения ваших услуг?
У нас нет уличной проституции, потому что кому хочется мерзнуть на улице посреди зимы. Все это делается онлайн. Там часто продают женщин с поддельными фотографиями. Это может привести к ситуации, когда расстроенный клиент просто жестоко избивает другую проститутку.
9. Как влияет на женщин работа в этой сфере?
Большое количество женщин, занимающихся проституцией, страдают депрессией. Многие из них имеют суицидальные мысли, часто приводящие к попыткам самоубийства.
Женщины, работавшие за границей, рассказывали нам о том, насколько напряженной является эта работа. У них живая очередь клиентов у дверей, 40 человек в день. Это такая физическая и умственная нагрузка, что после нее вы полностью измотаны. Так продолжается около недели, затем небольшой перерыв и снова.
10. Следует ли лучше регулировать секс-индустрию в Эстонии?
Да, нужно. В настоящее время возраст сексуального самоопределения поднят до 16 лет, но для этого потребовалось слишком много времени.
В разных странах действуют очень разные правила, но европейская точка зрения на данный момент заключается в том, что происходит медленное движение в сторону снижения спроса на торговлю людьми.
Львиная доля жертв - это жертвы сексуальной эксплуатации. Как же все-таки снизить этот спрос? В настоящее время рассматриваются различные варианты. Должна ли секс-торговля быть уголовным преступлением или проступком? Следует ли создавать социальные программы для покупателей сексуальных услуг или проводить больше информационных кампаний? Другими словами, мы должны выяснить, какие решения лучше всего помогут уязвимым людям.