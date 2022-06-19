Умер эстонский православный священнослужитель и офицер Тойво Трейма

Тойво Трейма родился 2 июля 1958 года в Пярну. Он был женат и имел четырех детей. С 1992 по 2008 год был офицером Сил обороны, служил офицером при президенте республики, в отделе информации Генерального штаба Сил обороны и преподавателем в Балтийском оборонном колледже.

Отец Тойво был рукоположен в священники 26 октября 2008 года митрополитом Таллинским и всея Эстонии Стефанусом. С 2010 года отец Тойво служит в приходе Девы Марии в Торнимяэ, но помимо этого ему приходилось заботиться и о нескольких других приходах на Сааремаа и в Муху.

Только в январе прошлого года Тойво и его жена Марина дали большое интервью газете Saarte Hääl о своем доме. «Наша жизнь была очень красочной, нас высылали из Советского Союза из-за нашей деятельности, мы были беженцами в Италии и Швеции. Швеция тоже сначала не хотела нас принимать - потому что мы экономили деньги во время путешествия, я не брился и выглядел как член ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта - суннитская исламистская террористическая организация, существующая под разными названиями с середины 1990-х годов - прим. ред.). Хотя в то время этого ИГИЛ еще не существовало», - сказал Тойво в интервью.