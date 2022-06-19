5 необычных советских диковин, альтернативы которым во всём мире не найти

Так чего же такого особенного придумали в СССР?

Пионербол

Пионербол Фото: Скриншот с youTube

Хорошо, что такое волейбол, знают все. А давно ли вы слышали про пионербол? Веет ностальгией по советскому детству и лагерях пионеров, не так ли? И правильно, потому что именно в 1930-х граждане Союза придумали облегчённый вариант волейбола. В волейбол хорошо играть получалось далеко не у всех школьников, поэтому тренеры немного изменили правила. Главное отличие пионербола в том, что сразу отбивать мяч не нужно. Сначала его следует поймать и только потом сделать пас.

Варёная сгущёнка

Сгущенное молоко. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Начнём с того, что и обычной сгущёнки много где в мире нет и сейчас. А там, где она имеется, все прекрасно знают, откуда эта сладость родом. Хотя, как рассказывают смельчаки, лакомившиеся зарубежным аналогом, он и на вкус, и даже на цвет отличается. А вот про любимую многими советскими гражданами варёную сгущёнку иностранцы даже и не знают. Однако в СССР иногда любили баночку сварить: вкуснее так. Правда, приходилось заниматься приготовлением лакомства с особой осторожностью — всё-таки кипятить запаянную металлическую банку было достаточно опасно.

Авоська

Авоська. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock