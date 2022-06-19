«Я довольна!» Наташа Королева показала горячее фото топлес после похудения

Эту неделю Наташа Королева провела в Железноводске, где проходила специальный курс лечебных оздоровительных процедур. В программу входили длительные пешие прогулки на свежем воздухе, грязевые процедуры, подводный душ-массаж, углекислые капсулы, каждый день артистка трижды выпивала по 150 мл воды из целебных источников. Результат не заставил себя ждать — певица продемонстрировала постройневшую фигуру, сняв себя топлес перед зеркалом.

«За 5 дней минус 3 килограмма. Ушла отечность, нормализовался сон, появилось больше энергии. Мне 49 лет, и я собой довольна! Для моего здоровья очень важно вот так поменять обстановку, буквально пять дней — и я бодра, весела, — поделилась Наташа. — Уверена на все 100%, можно следить за своим здоровьем и красотой без дорогущих препаратов и пластических операций».

Одним из первых обновленную и посвежевшую певицу увидел ее супруг — стриптизер Сергей Глушко, вместе они посетили одно из вчерашних мероприятий. К слову, пока певица наслаждалась природой Ставропольского края, ее по традиции успели «развести» с мужем, который не составил звезде компанию в поездке. «Я знаю особенные секреты семейной жизни, поэтому у нас все прекрасно», — кокетливо призналась Королева.

Певица Наташа Королева довольна результатом оздоровительного курса Фото: instagram/koroleva__star

Любимому она привезла сувенир с Кавказа — шапку-папаху, которую приобрела на местном базаре: «1000 рублей, натурпродукт! Серега, везу тебе подарок!»