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«Я довольна!» Наташа Королева показала горячее фото топлес после похудения

Limon.ee
«Я довольна!» Наташа Королева показала горячее фото топлес после похудения
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49-летняя Наташа Королева показала горячее фото топлес после похудения
49-летняя Наташа Королева показала горячее фото топлес после похудения Фото: instagram/koroleva__star

49-летняя артистка Наташа Королева провела пять дней в лечебной клинике в Железноводске. По окончании курса Королева решила запечатлеть результаты оздоровления и похудения и снялась обнаженной перед зеркалом.

Эту неделю Наташа Королева провела в Железноводске, где проходила специальный курс лечебных оздоровительных процедур. В программу входили длительные пешие прогулки на свежем воздухе, грязевые процедуры, подводный душ-массаж, углекислые капсулы, каждый день артистка трижды выпивала по 150 мл воды из целебных источников. Результат не заставил себя ждать — певица продемонстрировала постройневшую фигуру, сняв себя топлес перед зеркалом.

«За 5 дней минус 3 килограмма. Ушла отечность, нормализовался сон, появилось больше энергии. Мне 49 лет, и я собой довольна! Для моего здоровья очень важно вот так поменять обстановку, буквально пять дней — и я бодра, весела, — поделилась Наташа. — Уверена на все 100%, можно следить за своим здоровьем и красотой без дорогущих препаратов и пластических операций».

Одним из первых обновленную и посвежевшую певицу увидел ее супруг — стриптизер Сергей Глушко, вместе они посетили одно из вчерашних мероприятий. К слову, пока певица наслаждалась природой Ставропольского края, ее по традиции успели «развести» с мужем, который не составил звезде компанию в поездке. «Я знаю особенные секреты семейной жизни, поэтому у нас все прекрасно», — кокетливо призналась Королева.

Певица Наташа Королева довольна результатом оздоровительного курса
Певица Наташа Королева довольна результатом оздоровительного курса Фото: instagram/koroleva__star

Любимому она привезла сувенир с Кавказа — шапку-папаху, которую приобрела на местном базаре: «1000 рублей, натурпродукт! Серега, везу тебе подарок!»

Пара вместе почти 20 лет, столько же — их единственному сыну Архипу. Молодой человек пошел по стопам звездной мамы, он периодически выходит с ней на сцену. Недавно Наташа рассказала, что наследник съехал из родительского дома и поселился в съемной квартире со своей возлюбленной, пишет Starhit.

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