Эстонский турист пошел купаться в Салоники, Греция, где на поверхности воды плавали мертвые мыши.
ВИДЕО ⟩ Эстонский турист плавал с мертвыми грызунами в запрещенной зоне в Греции
Эстонский турист плавал с мертвыми грызунами в запрещенной зоне в Греции
Эстонский турист в Греции не выдержал жаркой погоды и вместо того, чтобы отправиться на прекрасный греческий пляж, решил искупаться в месте, где купание запрещено, сообщает NewsBomb. Инцидент произошел в Термаикосе в Салониках, пишет Elu24.
Мужчина не заметил мертвых грызунов, находящихся на поверхности воды. Мертвые мыши - большая проблема в водах Термаикоса.
Место, где в четверг днем плавал эстонский турист, находится в центре города, рядом с пешеходной набережной.