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ВИДЕО ⟩ Эстонский турист плавал с мертвыми грызунами в запрещенной зоне в Греции

Elu24
Эстонский турист плавал с мертвыми грызунами в запрещенной зоне в Греции
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Rand Thessalonikis, Kreekas.
Rand Thessalonikis, Kreekas. Фото: Vassilis Ververidis via www.imago-images.de, Scanpix

Эстонский турист пошел купаться в Салоники, Греция, где на поверхности воды плавали мертвые мыши.

Эстонский турист в Греции не выдержал жаркой погоды и вместо того, чтобы отправиться на прекрасный греческий пляж, решил искупаться в месте, где купание запрещено, сообщает NewsBomb. Инцидент произошел в Термаикосе в Салониках, пишет Elu24.

Мужчина не заметил мертвых грызунов, находящихся на поверхности воды. Мертвые мыши - большая проблема в водах Термаикоса.

Место, где в четверг днем плавал эстонский турист, находится в центре города, рядом с пешеходной набережной.

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