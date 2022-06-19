ВИДЕО ⟩ Эстонский турист плавал с мертвыми грызунами в запрещенной зоне в Греции

Эстонский турист в Греции не выдержал жаркой погоды и вместо того, чтобы отправиться на прекрасный греческий пляж, решил искупаться в месте, где купание запрещено, сообщает NewsBomb. Инцидент произошел в Термаикосе в Салониках, пишет Elu24.