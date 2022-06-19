ВИДЕО ⟩ Народ хочет праздников! В Мустамяэ устроили гуляния посвященные Иванову дню и танцевали под дождем

В субботу, 18 июня в парке Мянни прошел большой летний праздник гриля и ярмарка Иванова дня. Помимо аппетитных блюд и широкого выбора товаров все посетители нашли себе развлечения по вкусу: будь то научное шоу для детей, ирландские танцы, аккордеонная музыка или выступление прославленной рок-группы SMILERS.