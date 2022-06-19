Две бутылки для Пугачевой: Галкин рассказал, как приходится возить водку через границу

Помимо давно заготовленных номеров Галкин не устает вставлять в концертную программу и замечания о текущей политической ситуации, и мелкие байки о своей сегодняшней жизни.

И вот на одном из концертов пародист не удержался и начал рассказывать жителям Страны Обетованной о том, как складываются у него отношения с израильтянами. Мало того что один из соседей, не говорящих по-русски, весь день курит траву, еще и поклонники обращаются к Максиму с разными странными заявлениями.

«Ко мне женщина после концерта в Хайфе подходит и говорит: «Максим, вы наш?» А я не знаю, что значит «наш». Она говорит: «Ну вы по маме наш». Я говорю: «Ну, ваш. Но почему вы шепчете?» А она: «Так что вы такие цены на билеты сделали? Берите с евреев больше, вы такой талантливый!» - привел один из примеров Галкин.

И даже в аэропорту наметившему ряд зарубежных гастролей шоумену нет покоя от предприимчивых соотечественников, сообщает Экспресс газета.

Как рассказал супруг Аллы Борисовны, к нему обратилась пассажирка со словами: «Максим, я не ожидала вас увидеть. Пронесите две бутылки водки через границу!» Когда юморист отказался, предположив, что его сочтут алкоголиком, настырная мадам тут же нашла выход: «Так вы скажите, что для Пугачевой!»