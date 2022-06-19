То, что произошло с этой хрупкой и нежной артисткой, можно назвать настоящим чудом. В прошлом году МакSим победила страшную болезнь, смогла восстановиться и на днях собрала тысячи людей на первом большом концерте в Москве.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ До слез: МакSим дала первый сольный концерт после болезни
Год назад, вечером 17 июня, МакSим ввели в искусственную кому. Не хочется об этом вспоминать, но вчера, глядя на сцену, в голове проносились разные мысли: о пресловутых чудесах, о силе духа, о вере в себя, о том, через что необходимо было пройти за возможность снова заниматься любимым делом. По сути, ошибка врачей одной из частных клиник, которые, перестраховавшись, подключили певицу к аппаратам, когда-то чуть не стоила ей жизни.
Начиналось же все по тем временам банально: Марина подхватила коронавирус, решила, что справится с этой «ерундой» самостоятельно, дала концерт с температурой 39, несколько дней кашляла, задыхалась, ну и в итоге легла-таки в больницу. Никто, включая саму певицу, даже не предполагал, что все окажется настолько серьезно. Молодой организм, сейчас в два счета доктора поставят на ноги…
Потом были два месяца между жизнью и смертью. Вся страна переживала и молилась. В какой бы компании я ни оказывалась, рано или поздно звучал вопрос: «Как там МакSим?» Ее песни звучали из открытых окон машин, мы включали их в редакции и пели хором, радио и музыкальные каналы крутили «Знаешь ли ты», «Ветром стать», «Отпускаю» и прочие буквально каждые 15 минут, пишет Starhit.
Такого искреннего участия в чьей-либо судьбе я больше и не помню. Наверно, только Жанна Фриске и Юля Началова приходят на ум. Да, коронавирус за два года забрал немало известных личностей, но было просто возмутительно, что под раздачу попала молодая, талантливая, красивая, мама двоих дочерей. Почти все, что происходило с Мариной и ее организмом в коме, мне было известно — разумеется, печатать ряд вещей даже в голову не приходило, хотя при моей профессии регулярно случаются ситуации, когда внутри борется человек и журналист. Хайповали тогда и медики, и астрологи, и «друзья семьи», наперебой давая прогнозы, антоны красовские с умным видом кричали про 2% шансы, не сильно потрудившись изучить тему.
В какой-то момент состояние МакSим стало критическим, отказывали органы... Я улетела в Сочи перезагружать батареи, помню, сидела на берегу моря, как вдруг сообщение от коллеги из Москвы: «Ты сидишь?» Я сидела. А дальше голосовое, мол, из больницы (от человека, который лежал в том же отделении) передали информацию, что сегодня вечером Марину отключают от аппаратов, надежды нет, врачи бессильны. Источник данных я знала лично, не доверять ему было сложно. Но… не почувствовала никаких эмоций. Как-то даже не сомневалась, что это неправда. Ошибка, фейк. Да такого просто не могло быть. Она не могла не справиться. Через пару минут меня и правда успокоили: «Все нормальное, изменений в состоянии нет». Тогда и такие новости были хорошими.
А через пару недель Вселенная, Бог, действительно, дали певице второй шанс. Зная, с какими проблемами она боролась ранее, мысль была одна — воспользуется или нет.
Вчера МакSим вернулась. Первый сольник в Москве она символично назвала «Спасибо»: билеты на концерт в Зеленом театре ВДНХ закончились еще за неделю до даты. На такое важное выступление артистка пригласила и реаниматологов, которые поставили ее на ноги, объявила со сцены: «Здесь присутствует целое отделение врачей».
Два с лишним часа живьем — полгода назад, когда речь шла о возможной пересадке МакSим легкого, это казалось невозможным. Петь она училась заново — соблюдала строгий режим, занималась с медицинскими специалистами и педагогами по вокалу. И сотворила почти невозможное. Прозвучали все хиты, несколько раз Марина выходила «на бис», ее буквально засыпали цветами и мягкими игрушками, которые в итоге даже не поместились в машину.
Останавливаться звезда не собирается — только вперед. Осенью она отправится в большой гастрольный тур по городам России с программой «Я буду жить», а 4 ноября выступит в Adrenaline stadium в столице.