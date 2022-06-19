ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ До слез: МакSим дала первый сольный концерт после болезни

Год назад, вечером 17 июня, МакSим ввели в искусственную кому. Не хочется об этом вспоминать, но вчера, глядя на сцену, в голове проносились разные мысли: о пресловутых чудесах, о силе духа, о вере в себя, о том, через что необходимо было пройти за возможность снова заниматься любимым делом. По сути, ошибка врачей одной из частных клиник, которые, перестраховавшись, подключили певицу к аппаратам, когда-то чуть не стоила ей жизни.

Начиналось же все по тем временам банально: Марина подхватила коронавирус, решила, что справится с этой «ерундой» самостоятельно, дала концерт с температурой 39, несколько дней кашляла, задыхалась, ну и в итоге легла-таки в больницу. Никто, включая саму певицу, даже не предполагал, что все окажется настолько серьезно. Молодой организм, сейчас в два счета доктора поставят на ноги…

Потом были два месяца между жизнью и смертью. Вся страна переживала и молилась. В какой бы компании я ни оказывалась, рано или поздно звучал вопрос: «Как там МакSим?» Ее песни звучали из открытых окон машин, мы включали их в редакции и пели хором, радио и музыкальные каналы крутили «Знаешь ли ты», «Ветром стать», «Отпускаю» и прочие буквально каждые 15 минут, пишет Starhit.