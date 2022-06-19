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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Сильвия Ильвес наконец-то окончила университет: нашла себе работу

Chrislin Metsanurm
, Elu24 suvereporter
Сильвия Ильвес наконец-то окончила университет: нашла себе работу
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Silvia Ilvese lõpetamine
Silvia Ilvese lõpetamine Фото: Taavi Sepp

Блистательная королева виолончели Сильвия Ильвес окончила Эстонскую академию музыки и театра, получив степень бакалавра. Будучи матерью четырех мальчиков, она мечтала закончить свою университетскую карьеру до 30 лет, и в субботу днем её мечта сбылась.

Музыкант поступила в университет в 2010 году, но, будучи матерью четверых детей, ей потребовалось в общей сложности десять лет, чтобы получить степень бакалавра.

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