Блистательная королева виолончели Сильвия Ильвес окончила Эстонскую академию музыки и театра, получив степень бакалавра. Будучи матерью четырех мальчиков, она мечтала закончить свою университетскую карьеру до 30 лет, и в субботу днем её мечта сбылась.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Сильвия Ильвес наконец-то окончила университет: нашла себе работу
Сильвия Ильвес наконец-то окончила университет: нашла себе работу
Музыкант поступила в университет в 2010 году, но, будучи матерью четверых детей, ей потребовалось в общей сложности десять лет, чтобы получить степень бакалавра.