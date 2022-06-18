НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ ⟩ Моника и Март Хельме отмечают годовщину свадьбы: романтика у нас никуда не пропадала

Политическая пара Хелле Моника и Март Хельме 17 июня отметили 27-ю годовщину свадьбы.

«Были самые разные времена - счастливые, грустные, яркие, трудные..... Но самое главное, что любовь была между нами каждый день, и это то, что остается между нами по сей день. Вперед рука об руку!» пишет Хелле Моника Хелме на Facebook, делясь замечательными фотовоспоминаниями.

Моника рассказала Elu24, что вчера у них не было большого праздника. «27 лет - приличный срок, но дата не круглая», - усмехнулась она. «Мы были дома, купили торт и шампанское.... мы смотрели друг другу в глаза и держались за руки». Моника призналась, что романтика не исчезла из их жизни.

Но в чем секрет их долгого брака? "Говорите, говорите, говорите", - сказала Моника, добавив, что единого рецепта любви не существует и что он меняется со временем.

По словам Моники, самое главное - разговаривать друг с другом. "Хуже всего, когда люди не разговаривают и ничего не обсуждают друг с другом, а замыкаются в себе. Именно тогда люди начинают отдаляться друг от друга".

Моника считает терпение своего мужа его лучшим качеством. "Он чрезвычайно терпелив. Это так мужественно... Женщины всегда эмоциональны, он меня хорошо уравновешивает".