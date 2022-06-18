«Мы были дома, купили торт и шампанское... мы смотрели друг другу в глаза и держались за руки», - говорит Хелле Моника Хельме, которая 17 июня отметила 27-ю годовщину свадьбы со своим мужем. Но какие качества они ценят друг в друге больше всего?
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ ⟩ Моника и Март Хельме отмечают годовщину свадьбы: романтика у нас никуда не пропадала
Политическая пара Хелле Моника и Март Хельме 17 июня отметили 27-ю годовщину свадьбы.
«Были самые разные времена - счастливые, грустные, яркие, трудные..... Но самое главное, что любовь была между нами каждый день, и это то, что остается между нами по сей день. Вперед рука об руку!» пишет Хелле Моника Хелме на Facebook, делясь замечательными фотовоспоминаниями.
Моника рассказала Elu24, что вчера у них не было большого праздника. «27 лет - приличный срок, но дата не круглая», - усмехнулась она. «Мы были дома, купили торт и шампанское.... мы смотрели друг другу в глаза и держались за руки». Моника призналась, что романтика не исчезла из их жизни.
Но в чем секрет их долгого брака? "Говорите, говорите, говорите", - сказала Моника, добавив, что единого рецепта любви не существует и что он меняется со временем.
По словам Моники, самое главное - разговаривать друг с другом. "Хуже всего, когда люди не разговаривают и ничего не обсуждают друг с другом, а замыкаются в себе. Именно тогда люди начинают отдаляться друг от друга".
Моника считает терпение своего мужа его лучшим качеством. "Он чрезвычайно терпелив. Это так мужественно... Женщины всегда эмоциональны, он меня хорошо уравновешивает".
Март не отрицает, что хвалит свою жену. "С ней можно спокойно обсудить абсолютно все: конфликтные моменты, проблемы, думаю, именно поэтому мы так хорошо сработались. Я все время хвалю ее - у тебя красивые глаза, красивые волосы, красивые губы..."- сказал Март.