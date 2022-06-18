Регина Тодоренко родила второго ребенка: у них мальчик?

Актриса, певица и ведущая украинского происхождения Регина Тодоренко стала мамой во второй раз. Она уже воспитывает четырехлетнего сына Михаила от российского певца Влада Топалова.

Официальных заявлений о появлении на свет второго ребенка супруги пока не делали, однако в Telegram-канале Регины последние несколько дней появляются весьма прозрачные намеки на то, что в их семье теперь четверо человек.

Сначала Регина выставила фотографию с желтой коляской: «Тренирую забытый навык. Уже многое забылось», — отметила звезда.

Затем Тодоренко выставила фотографию весов. В комментариях к посту на одно из сообщений о поле ребенка Регина (или её ассистент?) ответили: "У меня пока нет дочки". Возможно, у Регины и Влада родился второй мальчик... Скоро узнаем!