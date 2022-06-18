Изрядно подкачался: Максиму Галкину исполнилось 46 лет

Именно там сейчас находится артисты со своей женой Аллой Пугачевой и детьми.

Российскому комику 18 июня ему исполнилось 46 лет. В честь этого муж Пугачевой опубликовал селфи и коротко подписал: "46".

В комментариях его поздравили многие коллеги и поклонники.

Например, украинский тележурналист Дмитрий Гордон написал: "Максим, будьте счастливы!".

Фанаты желают мира, здоровья, а также "больше правды и открытий".