Сб, 18.06.2022
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Изрядно подкачался: Максиму Галкину исполнилось 46 лет

Limon.ee
Изрядно подкачался: Максиму Галкину исполнилось 46 лет
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Toni Läänsalu

Максим Галкин в свой День Рождения выставил фотографию из Израиля.

Именно там сейчас находится артисты со своей женой Аллой Пугачевой и детьми.

Российскому комику 18 июня ему исполнилось 46 лет. В честь этого муж Пугачевой опубликовал селфи и коротко подписал: "46".

В комментариях его поздравили многие коллеги и поклонники.

Например, украинский тележурналист Дмитрий Гордон написал: "Максим, будьте счастливы!".

Фанаты желают мира, здоровья, а также "больше правды и открытий".

Стоит заметить, что в последнее время Максим стал тщательнее следить за своим внешним видом и активно заниматься спортом. Результат на лицо – новое фото, демонстрирующее бицепс артиста. 

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