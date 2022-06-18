Максим Галкин в свой День Рождения выставил фотографию из Израиля.
Изрядно подкачался: Максиму Галкину исполнилось 46 лет
Изрядно подкачался: Максиму Галкину исполнилось 46 лет
Именно там сейчас находится артисты со своей женой Аллой Пугачевой и детьми.
Российскому комику 18 июня ему исполнилось 46 лет. В честь этого муж Пугачевой опубликовал селфи и коротко подписал: "46".
В комментариях его поздравили многие коллеги и поклонники.
Например, украинский тележурналист Дмитрий Гордон написал: "Максим, будьте счастливы!".
Фанаты желают мира, здоровья, а также "больше правды и открытий".
Стоит заметить, что в последнее время Максим стал тщательнее следить за своим внешним видом и активно заниматься спортом. Результат на лицо – новое фото, демонстрирующее бицепс артиста.
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