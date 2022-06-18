Перья, стразы, макияж: смотри в чем дочь Киркорова была на выпускном начальной школы

«Наш первый выпускной! Алла-Виктория с отличием окончила начальную школу. Теперь нас ждет еще более увлекательный путь в старшей школе. Прослезился я сегодня на празднике. Все так трогательно, мило! Спасибо нашим учителям и школе», — написал расчувствовавшийся отец.