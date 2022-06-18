Дочь Киркорова Алла-Виктория окончила начальную школу. Интересно, папа образ выбирал?
Перья, стразы, макияж: смотри в чем дочь Киркорова была на выпускном начальной школы
Перья, стразы, макияж: смотри в чем дочь Киркорова была на выпускном начальной школы
По завершении официальной части церемонии состоялся настоящий бал. Дочь поп-короля даже выступила перед собравшимися гостями и спела песню композитора Евгения Крылатова «Прекрасное далеко».
«Наш первый выпускной! Алла-Виктория с отличием окончила начальную школу. Теперь нас ждет еще более увлекательный путь в старшей школе. Прослезился я сегодня на празднике. Все так трогательно, мило! Спасибо нашим учителям и школе», — написал расчувствовавшийся отец.
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