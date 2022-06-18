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Перья, стразы, макияж: смотри в чем дочь Киркорова была на выпускном начальной школы

Limon.ee
Перья, стразы, макияж: смотри в чем дочь Киркорова была на выпускном начальной школы
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Филипп Киркоров со своими детьми
Филипп Киркоров со своими детьми Фото: Vyacheslav Prokofyev

Дочь Киркорова Алла-Виктория окончила начальную школу. Интересно, папа образ выбирал?

По завершении официальной части церемонии состоялся настоящий бал. Дочь поп-короля даже выступила перед собравшимися гостями и спела песню композитора Евгения Крылатова «Прекрасное далеко».

«Наш первый выпускной! Алла-Виктория с отличием окончила начальную школу. Теперь нас ждет еще более увлекательный путь в старшей школе. Прослезился я сегодня на празднике. Все так трогательно, мило! Спасибо нашим учителям и школе», — написал расчувствовавшийся отец.

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