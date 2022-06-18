ФОТО ЧИТАТЕЛЕЙ ⟩ Наводнение в Вырумаа: с лугов спасают даже коров на лодках

"Впервые в истории Вырумаа переживает летнее наводнение. Если раньше это случалось только весной, и то не каждый год, то в этом году это происходит в июне", - говорит Кирсика Кыв, читательница Elu24, живущая в Вырумаа, добавляя, что никогда не видела ничего подобного своими глазами.

"Даже коров спасают с лугов на лодках. Люди, которые содержат сады, спасают растения, выкапывая и доставая их из воды. Моя мама также пошла спасать луковицы и огуречные растения, чтобы пересадить их туда, куда не доходит вода, потому что с каждым часом всё вокруг тонет сильнее и сильнее", - рассказывает она, описывая ситуацию в Вырумаа, на берегу Mustjõgi.

Вода по колено и утопающие растения

"Невообразимое зрелище! Подобное явление происходит в волости Рыуге, Вырумаа, где река вышла из берегов", - говорит она, делясь фотографиями воды по колено и утопающих растений.

"В предыдущие годы, когда дождь шел на протяжении нескольких недель подряд, мы не видели ничего подобного", - говорит она, добавляя, что фотографии не передают масштаб наводнения. "К сожалению, нет фотографий спасенных коров, но это правда!"

Синоптик Кайро Кийцак также сделал ряд постов на своей странице в Facebook в связи с обильными осадками. Он рассказал Elu24, что на юге Эстонии действительно выпало гораздо больше осадков, чем обычно для этого времени года, что не совсем стандартное явление.

Например, утро 15 июня в Пылва началось так, что невозможно было сесть в машину с сухими ногами.

Второе сообщение от того же утра показывает, что в Вырумаа, в деревне Коргымыиса, утром 15 июня выпало около 70 мм осадков.

В восточной Эстонии дворам и садам обильные дожди также доставили массу проблем.

Наводнения также затронули Латвию, где в Алуксненском районе были затоплены как поля, так и дороги.