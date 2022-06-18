К народной мудрости надо прислушиваться, как говорится –торопись не спеша! В эту пятницу кто-то явно остался без холодного пенного.
ФОТО ⟩ Пятничная трагедия у автовокзала: электросамокат и коробка пива не смогли достичь адресата
Пятничная трагедия у автовокзала: электросамокат и коробка пива не смогли достичь адресата
Около Таллиннского автобусного вокзала около 21:00 любитель светлого пива не справился с управлением самоката, из-за чего большое количество банок с пивом разлетелись по дороге. Часть банок потерпели крушение, чем, наверняка, крайне расстроил ожидающих напиток друзей.
Хотя, пожалуй, даже уцелевшие банки мы бы вскрывать пока что не советовали.