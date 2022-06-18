ФОТО ⟩ Пятничная трагедия у автовокзала: электросамокат и коробка пива не смогли достичь адресата

Около Таллиннского автобусного вокзала около 21:00 любитель светлого пива не справился с управлением самоката, из-за чего большое количество банок с пивом разлетелись по дороге. Часть банок потерпели крушение, чем, наверняка, крайне расстроил ожидающих напиток друзей.