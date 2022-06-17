Как безопасно находиться на солнце, чтобы оно не причиняло вред коже?

Каждая кожа имеет свои особенности и потребности. «Сегодня доступны солнцезащитные средства, отвечающие всем этим требованиям, - есть продукты, предназначенные для кожи со склонностью к гиперпигментации, для кожи с розацеа, для чувствительной кожи, а также средства, содержащие активные вещества для замедления ускоренного старения, вызванного внешней средой. Чем чувствительнее кожа, тем больше внимания следует уделять ей во время пребывания на солнце, и рекомендуется выбирать солнцезащитные крема с максимально возможным значением SPF», - говорит косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне. При покупке солнцезащитного средства желательно учитывать тип кожи: для чувствительной и жирной кожи больше подойдет молочко и лосьон, а для сухой кожи - увлажняющий или питательный крем с SPF, в свою очередь, для нормальной и комбинированной кожи - флюид, молочко или гель.

Ошибка 5: Наносить защитный крем только тогда, когда полотенце уже расстелено на пляже

Поговорка «Лучше поздно, чем никогда» не будет прямо относиться к солнцезащитному крему, поскольку, чтобы защитить кожу от ожогов, желательно наносить его на кожу за 15-30 минут до начала воздействия прямых солнечных лучей. Защитное средство следует повторно наносить на кожу раз в каждые два часа и после каждого купания.

Ошибка 6: Используется просроченный защитный крем с истекшим сроком годности