Солнечных летних дней в климатической зоне Эстонии не так уж и много - маловероятно, что люди были бы готовы полностью отказаться от загорания в пользу своей кожи и здоровья. Поэтому стоит напомнить, как безопасно находиться на солнце, как не получить ожогов и знать, когда особенно следует защищать кожу от солнца, - об этом напоминает дерматолог латвийской Клиники дерматологии Veselības centrs 4 Лана Миезе и косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
Как безопасно находиться на солнце, чтобы оно не причиняло вред коже?
UVA, UVB, SPF. Что нужно знать о них, если любишь загорать?
«Безопасное пребывание на солнце немыслимо без средств защиты, содержащих защитные фильтры, снижающие риск солнечных ожогов», - говорит дерматолог Лана Миезе.
Продаваемые средства для защиты кожи от солнечных ожогов включают один из двух типов защитных фильтров: либо органические, поглощающие ультрафиолетовые лучи и преобразующие их в незначительное количество тепла, либо неорганические или минеральные, способные отражать и рассеивать ультрафиолетовые лучи, пишет Rus.TVNET.lv.
Во время пребывания на открытом воздухе кожа подвергается воздействию двух типов излучения - ультрафиолетовых лучей А (UVA) и В (UVB). Лучи UVB значительно сильнее, чем лучи UVA, потому что они воздействуют на клетки эпидермиса - кератиноциты и меланоциты или пигментные клетки.
«Фактор защиты от солнца или SPF - это мировой стандарт, определяющий эффективность средства защиты от UVB-излучения при нанесении в достаточном количестве - 2 мг на см2. SPF показывает ту часть ультрафиолетовых лучей, которая не достигает кожи. Например, SPF 15 задерживает 93% UVB-излучения, SPF 30-97% и SPF 50–98%», - разъясняет дерматолог Лана Миезе.
Доступные сегодня солнцезащитные средства отличаются высоким качеством, способны снизить риск солнечных ожогов, замедлить процессы старения кожи, они устойчивы к воздействию воды и пота. Остается только самим подумать, не совершаем ли мы, расслабившись в отпуске, какую-либо из шести типичных ошибок, делающих пребывание на солнце небезопасным:
Ошибка 1: Не наносите повторно солнцезащитный крем сразу же после купания.
Исключение составляет использование защитного средства, на котором указано «водостойкое» или «очень водостойкое». Это означает, что SPF сохраняется даже после 40 или 80 минут пребывания в воде или после сильного потоотделения.
Ошибка 2: недостаточное значение SPF
При выборе значения SPF следует учитывать время года, географическое положение, возраст, естественный цвет кожи, состояние кожи. «Жителям Латвии рекомендуется выбирать защитный крем с SPF не менее 30, но обновлять его в течение дня. Детям следует наносить солнцезащитный крем с SPF не менее 50. Сегодня также доступны солнцезащитные кремы с SPF 100, которые, как показывают наши наблюдения, становится все более востребованным, особенно в начале сезона, когда кожа еще не привыкла к солнцу. Все больше женщин, ухаживая за кожей лица, выбирают тональные солнцезащитные кремы, которые одновременно и снижают риски солнечных ожогов, и позволяют получить эффект загара», - говорит косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
Конечно, при выборе соответствующего SPF следует учитывать, привыкла ли кожа к солнцу. Обладатели более темной кожи также могут начинать с солнцезащитного крема с SPF 20–30. Как только пигмент начинает формироваться, можно постепенно переходить на более низкий уровень SPF.
Ошибка 3: Не нанесено достаточное количество защитного средства
Для достижения полного значения SPF, указанного на этикетке продукта, взрослый человек должен нанести на тело не менее 6-9 чайных ложек солнцезащитного крема или 30-45 мл.
Ошибка 4: Вся семья использует один солнцезащитный крем
Каждая кожа имеет свои особенности и потребности. «Сегодня доступны солнцезащитные средства, отвечающие всем этим требованиям, - есть продукты, предназначенные для кожи со склонностью к гиперпигментации, для кожи с розацеа, для чувствительной кожи, а также средства, содержащие активные вещества для замедления ускоренного старения, вызванного внешней средой. Чем чувствительнее кожа, тем больше внимания следует уделять ей во время пребывания на солнце, и рекомендуется выбирать солнцезащитные крема с максимально возможным значением SPF», - говорит косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне. При покупке солнцезащитного средства желательно учитывать тип кожи: для чувствительной и жирной кожи больше подойдет молочко и лосьон, а для сухой кожи - увлажняющий или питательный крем с SPF, в свою очередь, для нормальной и комбинированной кожи - флюид, молочко или гель.
Ошибка 5: Наносить защитный крем только тогда, когда полотенце уже расстелено на пляже
Поговорка «Лучше поздно, чем никогда» не будет прямо относиться к солнцезащитному крему, поскольку, чтобы защитить кожу от ожогов, желательно наносить его на кожу за 15-30 минут до начала воздействия прямых солнечных лучей. Защитное средство следует повторно наносить на кожу раз в каждые два часа и после каждого купания.
Ошибка 6: Используется просроченный защитный крем с истекшим сроком годности
Срок годности солнцезащитного крема обычно составляет 6-9 месяцев, для спреев и аэрозолей он может составлять 12 месяцев с момента открытия. Если крем начали использовать в начале прошлого лета, то, скорее всего, его срок уже истек, и он больше не будет защищать от ожогов. Солнцезащитный крем нельзя хранить под прямыми солнечными лучами, а также не желательно хранить в холодильнике или ванной комнате с влажным воздухом. Лучше всего - хранить его при комнатной температуре.
Ситуации, когда кожа нуждается в особой защите от солнца:
1. Солнце + пигментация
Неровный тон кожи, пигментные пятна могут образовываться также и после чрезмерного пребывания на солнце. «Прежде всего солнечный свет вызывает синтез меланина, а затем начинает проявляться ровный загар, однако, при чрезмерном загорании этот процесс нарушается, и вместо красивого загара могут образовываться пигментные пятна», - объясняет дерматолог Лана Миезе. Однако образование пигментации вызывают не только УФ-лучи, но и воспаление (акне), гормональные колебания, прием некоторых лекарственных препаратов (нестероидных противовоспалительных средств, нейролептиков), травмы, ожоги, раны и генетика. Чтобы этого избежать, врач рекомендует использовать солнцезащитные средства, антиоксиданты, не травмировать кожу, не выдавливать прыщики, применять соответствующую терапию для уменьшения воспаления кожи. «Однако, если пигментация все же возникает, пока она поверхностная, ее можно устранить с помощью азелаиновой кислоты, койевой кислоты, тиамидола, арбутинсодержащих средств, а более глубокую пигментацию можно устранить с помощью лазерных процедур».
2. Солнце + татуировки
Пока татуировка совсем свежая и еще не зажила, ее обязательно нужно защищать от солнца. В этот момент солнечные ванны могут не только быстро вызвать ожог, но и помешать правильному заживлению татуировки, в результате чего искажаются изображение и краски татуировки, а в худшем случае существует риск возникновения инфекции. Не рекомендуется также подвергать полностью зажившие татуировки воздействию прямых солнечных лучей без какой-либо защиты - со временем рисунок потускнеет, потеряет плавность линий и яркость красок.
3. Солнце + родимые пятна
Большинство родимых пятен возникают в течение жизни на тех участках тела, которые больше подвержены воздействию прямых солнечных лучей, поэтому в течение жизни их количество может увеличиваться, особенно после длительного пребывания на солнце или полученных ожогов. Этим родимым пятнам следует уделить больше внимания, чтобы не пропустить ситуацию, когда одно из этих пятен начнет превращаться в злокачественное кожное образование. Второй тип родимых пятен - это те, с которыми мы рождаемся, в большинстве случаев они доброкачественные.
Только в редких случаях, когда ребенок рождается с усиленной пигментацией, может существовать более высокий риск, что в результате взаимодействия генетики и чрезмерного пребывания на солнце, возникнет злокачественный процесс. Те, кто в детстве до 18 лет получили солнечные ожоги, также подвержены более высокому риску развития злокачественных новообразований кожи. Поэтому каждому хотя бы раз в жизни рекомендуется проверить состояние своих кожных образований у специалиста, подчеркивает врач-дерматолог Лана Миезе.