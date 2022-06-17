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В интернете продают поддельные билеты в драматический театр: люди приходят посмотреть спектакль, которого у нас нет

Добавлен комментарий полиции и театра
Кетлин Крузе Limon.ee
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В интернете продают поддельные билеты в драматический театр: люди приходят посмотреть спектакль, которого у нас нет
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Draamateater
Draamateater Фото: Taavi Sepp

Эстонский драматический театр стал жертвой мошенничества. «К сожалению, люди приходили к дверям театра с поддельными льготными билетами на спектакль, которого нет в нашем репертуаре», - говорит руководитель отдела коммуникаций театра.

Пыхьяская префектура полиции предупреждает любителей культуры в Facebook: «Мы предупреждаем вас, что в последние дни были попытки выманить деньги у ничего не подозревающих людей с помощью скидочных предложений на билеты в драматический театр в социальных сетях».

Полиция и драматический театр получили информацию о том, что было создано несколько сайтов, таких как draamateater.com и eestitheater.site. Люди, искавшие билеты в театр по сниженным ценам, предлагаемым на этих сайтах, лишались и денег, и билетов.

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