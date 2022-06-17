Эстонский драматический театр стал жертвой мошенничества. «К сожалению, люди приходили к дверям театра с поддельными льготными билетами на спектакль, которого нет в нашем репертуаре», - говорит руководитель отдела коммуникаций театра.
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В интернете продают поддельные билеты в драматический театр: люди приходят посмотреть спектакль, которого у нас нет
Добавлен комментарий полиции и театра
В интернете продают поддельные билеты в драматический театр: люди приходят посмотреть спектакль, которого у нас нет
Пыхьяская префектура полиции предупреждает любителей культуры в Facebook: «Мы предупреждаем вас, что в последние дни были попытки выманить деньги у ничего не подозревающих людей с помощью скидочных предложений на билеты в драматический театр в социальных сетях».