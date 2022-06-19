Приближается любимый многими жителями Эстонии летний праздник - Иванова ночь. Традиционно в ночь с 23 на 24 июня по всей стране люди выезжают на природу, жарят мясо и овощи, а также жгут костры, через которые самые смелые даже перепрыгивают.
БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ Иванова ночь-2022: какие мероприятия пройдут по всей Эстонии и как безопасно отмечать
Помимо «частных» костров, по всей стране проходят различные мероприятия, в ходе которых также зажигаются уже официальные большие костры.
Limon.ee собрал самые интересные мероприятия в разных районах Таллинна и городах Эстонии, посвященные Иванову дню-2022, из которых вы можете выбрать то, которое вам больше по душе, или же посетить несколько из них.
Ласнамяэ
22 июня с 19 часов до полуночи на пустыре Паэвялья (Нарвское шоссе, 129а) состоится празднование Ивановой ночи в Ласнамяэ. Программа мероприятия для всей семьи бесплатная. В этом году праздник Ивановой ночи в Ласнамяэ будет безалкогольным.
Главным исполнителем на праздновании Ивановой ночи будет ансамбль «ВИА Балтика». Также в концерте примут участие танцевальный ансамбль «Леэ» и Эдуард Тооман. Костер зажгут в 21.45.
На мероприятии не обойдется и без вкусной еды. На празднике можно будет приобрести различные блюда, приготовленные на гриле, а также закуски, выпечку, сладости и безалкогольные напитки. Алкоголь на мероприятии продаваться не будет.
Для самых маленьких членов семьи Молодежный центр Ласнамяэ и Молодежный совет Ласнамяэ проведут различные занятия 19:00 до 21:00, и также в это время дети смогут бесплатно попрыгать на батуте.
До пустырей Паэвалья можно легко добраться пешком или на общественном транспорте.
Хааберсти
23 июня с 19:00 до 00:00 Эстонский музей под открытым небом ждет всех желающих на грандиозное празднование Ивановой ночи. Будут гореть костры Ивановой ночи, а посетителей будут ждать вкусная еда и прекрасная природа. Желающие могут потанцевать под музыку в исполнении горячо любимого ансамбля Kukerpillid. Также выступит народное общество искусств Leigarid.
В самый прекрасный и светлый вечер года в Эстонском музее под открытым небом можно будет от души повеселиться. Каждый гость найдёт себе в этот день занятие по душе.
Вход платный, а билеты можно преобрести здесь.
Празднование Ивановой ночи пройдет и на озере Харку (Палдиское шоссе, 124а) 22 июня с 15:00 до 23:00.
Хедлайнер праздника – группа Groove Coverage из Германии. На сцене также выступят Вольдемар Куслап, Cityflash & Laura-Ly, Sunshine Band и Hanna-Sandra. Ведущий праздника Марк Китаев. На месте будет возможность подкрепиться. Для детей открыта детская зона, а вечером будет зажжен большой костер Ивановой ночи. Мероприятие бесплатное.
Пыхья-Таллинн
В Пыхья-Таллинне пройдут гуляния по случаю Иванова дня на Штромке 22 июня с 12:00 до 22:00. Ярмарка откроется в 12:00. Дальнейшая развлекательная программа начнется с 15.00 и в 18:30 на сцену выйдет Уку Сувисте.
Если Вы хотите продавать свои товары на ярмарке, то направьте своё пожелание об участии (указав имя, фамилия, контактный телефон, размер необходимой торговой площади и предлагаемые товары для продажи) по адресу э-почты: laat@domino.ee. После рассмотрения заявки, организаторы пришлют подтверждение на электронную почту.
Костер зажгут в 21.00.
Кесклинн
В этом году управа района Кесклинн вновь устраивает 23 июня в 18:00 большой бесплатный праздник Ивановой ночи после паузы в несколько лет. В этот раз пройдёт праздник в парке Шнелли.
На сцене выступят: Boris Lehtlaan и Are Jaama, Masha Ye, певец Stefan и Traffic. Самых малых ждёт детская зона – батут, вдохновлённые традициями Ивановой ночи народные игры и мастер-классы, научный театр и мастер пузырей.
Уталить можно и голод и жажду: на мероприятии можно приобрести как безалкогольные напитки, так и лёгкий алкоголь.
Маарду
23 июня в 18:00 в Мууга на площадке Леннула состоится празднование Ивановой ночи. В программе выступление ансамбля «Лайне», занятия для детей и зажжение костра в 21:00.
На празднике можно будет купить еду, напитки, танцевать под музыку диджея. На месте можно расплачиваться только наличными деньгами.
В 20:00 праздник Ивановой ночи начнется в Каллавере (на поле за гимназией). В программе будут выступления местных коллективов, ансамблей, зажжение костра и концерт группы ViaVi, который продлится с 23:00 до 01:00.
Нарва
В Нарве в этом году решили нарушить годами сложившуюся традицию и семейный праздник впервые пройдет на Ореховой горке. Начало программы 23 июня в 16:00.
В программе развлечения и конкурсы, выступления M.O.R.A. и Imre Saarna & The Beat. Костер зажгут в 20:00.
Как правильно развести костер самостоятельно?
«Рецепт безопасного костра прост – разжигать костёр нужно на специально подготовленном для него месте, а вокруг не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Огонь можно разводить только в безветренную погоду или при слабом ветре, а также в костре можно сжигать только непропитанную древесину и бумагу. Чтобы костёр не превратился в пожар, нужно его разжигать на безопасном расстоянии от лесов, зданий и горючих материалов. Это расстояние зависит от размеров вашего костра, хотя минимальное безопасное расстояние – 8 метров, или 13 шагов. Костер, диаметром больше одного метра, нужно разводить на расстоянии не менее 15 метров от горючих материалов», - объяснила эксперт отдела слежения за безопасностью Спасательного департамента Кади Лаанемяэ и добавила, что, разводя костер, необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня, например, ведро с водой или огнетушитель, чтобы при необходимости можно было потушить костёр или удержать его под контролем. Костёр нельзя оставлять без присмотра, так как для того, чтобы случилось несчастью, достаточно лишь пары секунд.
В засушливый летний месяц особенно важна осторожность, а возможные опасности разведения костра стоит тщательно продумать заранее. «Так как июнь был сухим, и по всей Эстонии Государственная метеослужба установила среднюю или высокую степень возгорания, нужно быть особенно осторожным. Небольшой костер также помогает создать хорошее настроение, и, если вы сомневаетесь в пожарной безопасности, стоит подождать с разведением костра до того момента, пока погодные условия станут лучше», - сказала Лаанемяэ.
Также при использовании гриля не стоит забывать о пожарной безопасности. «Если грилем долго не пользовались, нужно убедиться, что он в исправном состоянии. Особенно внимательно стоит проверить газовый гриль. Перед тем, как использовать новый гриль, нужно прочитать руководство по его эксплуатации и ознакомиться с описанными там советами по безопасности. Так вы избежите несчастий, а еда не превратится в угольки», - предупредила Кади Лаанеметс.
При использовании гриля, как и при разжигании огня, необходимо соблюдать требования к безопасному расстоянию - безопасное расстояние просчитывается исходя из того, какое устройство вы используете, а также оно прописано в руководстве по эксплуатации. При его отсутствии рекомендуется выбирать расстояние не менее восьми метров от легковоспламеняющихся материалов, леса или построек. Ответственный человек также держит под рукой первичные средства тушения огня.
Как при разведении костра, так и при использовании гриля, Спасательный департамент просит всех считаться со своими соседями. Чтобы узнать подробнее о том, как разжигать костёр или ближе познакомиться с правилами пожарной безопасности, звоните по инфо-номеру спасательной службы 1247.
Безопасность костра в Иванову ночь:
- Договоритесь, кто в вашей компании будет отвечать за костер и безопасность на празднике: проследит, чтобы все соблюдали технику безопасности при разведении костра и у гриля, чтобы собравшиеся не переусердствовали с алкоголем и не сидели слишком большой группой в одном месте.
- Расстояние между костром до 1 метра и ближайшим зданием должно быть не меньше 8 метров, а до костра большего размера – не меньше 15 метров.
- Если вы разводите костер в лесу, то это можно делать только в специально обозначенных и подготовленных местах. Если таких мест поблизости нет, то расстояние от костра до леса должно составлять не меньше 20 метров.
- Разводите костер на невоспламеняющейся поверхности. Огородите кострище камнями или соорудите его из земли и расчистите пространство на расстоянии, как минимум, половины метра вокруг костра.
- Разжигайте костер только в безветренную погоду и следите, чтобы искры не летели на здания. Костер можно считать безопасным при скорости ветра меньше 5,4 м/с.
- Чтобы костер в Иванову ночь горел красиво и не стал источником опасности, используйте для него исключительно дерево.
- Не оставляйте костер без присмотра. Держите поблизости около 10 литров воды или 6-килограммовый огнетушитель.
- Проследите, чтобы костер полностью прогорел, или потушите его водой.
- Мангал или гриль должен находиться не меньше чем за 5 метров от здания.
Как не перегреться в жару?
- Пейте много воды. Постарайтесь не употреблять напитков с высоким содержанием сахара и не переусердствуйте с алкоголем и кофе, а лучше вовсе откажитесь от них.
- Наденьте легкую одежду светлых тонов и не забудьте о головном уборе.
- Избегайте избыточной физической нагрузки и продолжительного пребывания на солнце.
- Автомобили в такую погоду могут смертельной ловушкой – не оставляйте никого ждать вас в машине на солнце!
- Особенно внимательно следите за детьми и пожилыми – они находятся в группе риска.