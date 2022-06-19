БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ Иванова ночь-2022: какие мероприятия пройдут по всей Эстонии и как безопасно отмечать

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Как правильно развести костер самостоятельно?

«Рецепт безопасного костра прост – разжигать костёр нужно на специально подготовленном для него месте, а вокруг не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Огонь можно разводить только в безветренную погоду или при слабом ветре, а также в костре можно сжигать только непропитанную древесину и бумагу. Чтобы костёр не превратился в пожар, нужно его разжигать на безопасном расстоянии от лесов, зданий и горючих материалов. Это расстояние зависит от размеров вашего костра, хотя минимальное безопасное расстояние – 8 метров, или 13 шагов. Костер, диаметром больше одного метра, нужно разводить на расстоянии не менее 15 метров от горючих материалов», - объяснила эксперт отдела слежения за безопасностью Спасательного департамента Кади Лаанемяэ и добавила, что, разводя костер, необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня, например, ведро с водой или огнетушитель, чтобы при необходимости можно было потушить костёр или удержать его под контролем. Костёр нельзя оставлять без присмотра, так как для того, чтобы случилось несчастью, достаточно лишь пары секунд.