ШОК ВИДЕО ⟩ Самоуверенность или слабоумие: жара заставила мужчину снять трусы

«Полиция по данному случаю не была проинформирована.

В общественных местах существуют общие правила поведения, запрещающие поведение, которое является деструктивным или опасным для окружающих. Также запрещается быть обнаженным, если это мешает прохожим. Поэтому, если кто-то чувствует, что его беспокоят, это может быть расценено, как нарушение общественного порядка. В этом случае правильнее всего позвонить по номеру 112, чтобы полиция могла отреагировать и прекратить беспорядки», - написал Кристьян Лукк, пресс-секретарь PPA