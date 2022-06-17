Очень уверенного в себе мужчину, гуляющего по центру Таллинна, сняли на видео.
Внимание!
Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
ШОК ВИДЕО ⟩ Самоуверенность или слабоумие: жара заставила мужчину снять трусы
добавлен комментарий полиции
Самоуверенность или слабоумие: жара заставила мужчину снять трусы
Видео быстро разлетелось по сети.
Полиция оперативно прокомментировала сложившуюся ситуацию следующим образом:
«Полиция по данному случаю не была проинформирована.
В общественных местах существуют общие правила поведения, запрещающие поведение, которое является деструктивным или опасным для окружающих. Также запрещается быть обнаженным, если это мешает прохожим. Поэтому, если кто-то чувствует, что его беспокоят, это может быть расценено, как нарушение общественного порядка. В этом случае правильнее всего позвонить по номеру 112, чтобы полиция могла отреагировать и прекратить беспорядки», - написал Кристьян Лукк, пресс-секретарь PPA
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