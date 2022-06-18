Обезьянью оспу уже называют новым апокалипсисом, хоть число заболевших по всему миру составляет не более 800. Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения собирает комитет по ЧС, чтобы оценить, насколько опасна она для граждан.

Но специалисты просят не разводить панику раньше времени. Обращаются они и к тем, кто спешно ищет спасительную вакцину от оспы. Российский микробиолог Александр Гинцбург уверяет, что в прививке сейчас нет никакой необходимости. «Если придется применять имеющуюся вакцину, то надо ее применять в эпидемиологическом отношении очень грамотно. Сейчас нет никаких оснований применять ее поголовно — надо осуществлять круговую вакцинацию», — делится 7-летний директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Однако его центр готов в течение нескольких месяцев разработать вакцину, если с соответствующим запросом к ним обратятся власти.

На сегодняшний день в большей степени люди переживают о детях, которые также подвержены обезьяньей оспе. Специалисты признают, что им будет даже тяжелее переносить болезнь. Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, их организм менее защищен и имеет более слабый иммунитет.

Медики напоминают, как протекает болезнь. Обезьянья оспа изначально проявляется не в сыпи, пугающие фотографии которой распространяются в Сети, а другими симптомами. Так, заболевшие сталкиваются с лихорадкой, головной болью, тошнотой и рвотой.