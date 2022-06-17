Почему никому нельзя рассказывать о своих планах: «ошибка мозга» и другие причины

«Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах», — в очередной раз качает головой родня, когда слышит про цели. «Не говори „гоп“, пока не перепрыгнешь», — отмахивается подруга в ответ на вдохновленные речи о новом начале. Так стоит ли рассказывать кому-то о своих планах? Или лишнее слово — плохая идея?

Почему нельзя говорить о своих планах

1. Негативная реакция

Рассказывая о планах, вы подвергаете их оценке окружающих еще до полного созревания. Всегда найдутся люди, которые будут осуждать, завидовать, а то и вовсе сочтут затею за глупость.

В лучшем случае придется тратить энергию на доказательства обратного. В худшем вы потеряете мотивацию. К тому же, если верить эзотерикам, негатив может послужить преградой и даже привести к сглазу.

2. Отсутствие результата = удар по самооценке

Сказав кому-либо о планах, вы столкнетесь с дополнительным давлением, ведь на обочине пути к успеху выстроились зрители. Кто-то поддерживает, а кто-то ждет, когда дорога из желтого кирпича потрескается, и вы провалитесь. В любом случае, если что-то не получится, удар по самооценке будет в разы сильнее, ведь не справились вы у всех на виду.

3. «Ошибка мозга»