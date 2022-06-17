Хотите, чтобы ваши планы скорее воплотились в жизнь? Рот на замок! Существует сразу несколько весомых аргументов в пользу молчания, пишет Wday.
Почему никому нельзя рассказывать о своих планах: «ошибка мозга» и другие причины
«Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах», — в очередной раз качает головой родня, когда слышит про цели. «Не говори „гоп“, пока не перепрыгнешь», — отмахивается подруга в ответ на вдохновленные речи о новом начале. Так стоит ли рассказывать кому-то о своих планах? Или лишнее слово — плохая идея?
Почему нельзя говорить о своих планах
1. Негативная реакция
Рассказывая о планах, вы подвергаете их оценке окружающих еще до полного созревания. Всегда найдутся люди, которые будут осуждать, завидовать, а то и вовсе сочтут затею за глупость.
В лучшем случае придется тратить энергию на доказательства обратного. В худшем вы потеряете мотивацию. К тому же, если верить эзотерикам, негатив может послужить преградой и даже привести к сглазу.
2. Отсутствие результата = удар по самооценке
Сказав кому-либо о планах, вы столкнетесь с дополнительным давлением, ведь на обочине пути к успеху выстроились зрители. Кто-то поддерживает, а кто-то ждет, когда дорога из желтого кирпича потрескается, и вы провалитесь. В любом случае, если что-то не получится, удар по самооценке будет в разы сильнее, ведь не справились вы у всех на виду.
3. «Ошибка мозга»
С точки зрения психологии, о своих планах не стоит говорить раньше времени, потому что велик риск испытать чувство преждевременной завершенности. Эмоциональный рассказ отправляет в мозг сигнал, что цель достигнута, и больше не нужно напрягаться ради ее выполнения. Желания и мотивации становится все меньше, зато сил уходит все больше.
Рассказывая о своих планах, мы провоцируем «ошибку мозга»: для него нет разницы между произошедшим в действительности и в воображении.
А что, если очень хочется?
Несмотря на неприятные перспективы, есть причины говорить больше.
1. Дополнительная мотивация
Работать на результат, чтобы отчитаться в любой момент? Это может сработать, как катализатор вашей мотивации в том случае, если не будет тяготить. Яркий пример — блогер Данил Матухно. Он начал свою деятельность с вызова самому себе. Выложил пост, где сообщил, что заработает за определенный промежуток времени довольно крупную сумму и набьет тату в случае неудачи. На данный момент за парнем наблюдает 169 тысяч людей, и заработок у него в разы больше. Он справился.
2. Поддержка
Если цель масштабная, собственной веры может стать мало. В этот момент на плаву удержит поддержка близких. Более того, сильное окружение может повлиять на результат. Ведь именно в нем шансов раскрыться, зарядиться энергией и вдохновением гораздо больше.
3. Возможность доработать планы
Обратная сторона ненужного негатива — конструктивная критика. Рассказав о планах, вы можете получить ценную обратную связь, устроить мозговой штурм или рефлексию, делегировать какие-то задачи, если это возможно. Даже просто спросить, в какой тренажерный зал лучше отправиться и к какому тренеру обратиться.
4. Факты
Гейл Мэтьюз, профессор Калифорнийского университета, утверждает, что рассказывая о планах окружающим, люди добиваются целей на 33% чаще, несмотря на возможное чувство преждевременной завершенности. Только вот это сухая статистика, а выбор остается за вами.
Опирайтесь на свои чувства, ощущения. Даже если эти пункты станут аргументами для решения, не забывайте: никто не может планировать жизнь за вас. Вы и только вы можете управлять своим будущим, совершая небольшие действия каждый день. И какая разница, вслух или в тишине?