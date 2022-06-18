ШОК ⟩ В пакетиках чая обнаружили ДНК более тысячи видов насекомых

Насекомые не входят в состав традиционной кухни народов Европы и России. Однако здешние жители невольно и постоянно поедают их — в том числе вместе с самым популярным горячим напитком. Немецкие биологи проанализировали «средовую» ДНК (environmental DNA, eDNA), следовые количества которой содержатся в пакетиках обычного чая. Им удалось найти гены тысяч видов насекомых, а в каждом отдельном пакетике — сотен. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в новом номере журнала Biology Letters.

eDNA, которую удается изолировать на самых разных объектах окружающей среды, служит удобным инструментом для мониторинга локальных экосистем. Ее можно уловить даже из воздуха, чтобы, например, выяснить видовой состав местных насекомых, определить присутствие тех или иных грызунов в норе или даже людей в комнате. В новой работе Хенрик Крехенвинкель (Henrik Krehenwinkel) и его коллеги из Трирского университета в Германии нашли eDNA в обычном пакетированном чае.

В самом деле, чтобы ДНК насекомого осталась на листе, иногда тому достаточно лишь погрызть его. ДНК быстро разрушается ультрафиолетом на открытом солнце и легко смывается водой, но измельченные листья чая могут сохранять ее надолго, вплоть до момента, когда ДНК попадет в чашку. Ученые убедились в этом, обнаружив, что в купленном в ближайшем магазине пакетике, помимо 100-150 миллиграммов чая, находятся фрагменты ДНК, оставленной сотнями (до 400) видов насекомых. Во всем наборе образцов выявили следы уже тысяч видов.