Ингрид Мянд, давняя возлюбленная и невеста рэпера Beebilõust, сообщила в социальных сетях, что слухи об их расставании, которые ходят уже некоторое время, оказались правдой.
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«Помолвка разорвана!»: возлюбленная рэпера Beebilõust объявила об их расставании
«Помолвка разорвана!»: возлюбленная рэпера Beebilõust объявила об их расставании
«Многие, наверное, уже заметили, что я больше не ношу обручальное кольцо. Это правда, почти два месяца назад я переехала с ребенком и должна сказать, что это лучшее решение в моей жизни», — пишет Ингрид Мянд в Instagram.
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