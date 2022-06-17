«Помолвка разорвана!»: возлюбленная рэпера Beebilõust объявила об их расставании

«Многие, наверное, уже заметили, что я больше не ношу обручальное кольцо. Это правда, почти два месяца назад я переехала с ребенком и должна сказать, что это лучшее решение в моей жизни», — пишет Ингрид Мянд в Instagram.

«Я знаю, что это шок для многих моих подписчиков, потому что вы не знаете, что происходит за закрытыми дверьми», — говорит Ингрид, которая пообещала ответить на животрепещущие вопросы своих подписчиков в Instagram о расставании. «Я слишком долго молчала, чтобы постоянно защитить кое-кого другого, но на этот раз я делаю это для себя, для своего ребенка и для всех женщин, которые узнают себя в моей истории», — объясняет она.