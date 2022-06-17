ТОП-9 лайфхаков советских домохозяек, которые и сегодня не потеряли актуальности

Во времена СССР не было таких чистящих средств, какие есть сейчас, поэтому хозяйкам приходилось искать вещам самое необычное применение. Кто, как не наши мамы и бабушки, могли найти выход практически из любой ситуации и отмыть, очистить всё? Сегодня расскажем про лайфхаки, которые не только помогут справиться с любой грязью в доме, но и заставят поностальгировать по советскому прошлому.

Чистка украшений на дому

Все, у кого дома есть драгоценные украшения, замечали, что со временем они блёкнут и загрязняются. Особенно это касается браслетов, колец и серёжек со сложными узорами и ковкой. Как привести их в первозданный вид, если боитесь отдать на чистку чужакам? Простой и полезный лайфхак ещё в СССР нашли наши мамы и бабушки. Столовые приборы и украшения в те времена чистили с помощью зубного порошка и лимонного сока.

Чистка термоса с помощью яичной скорлупы