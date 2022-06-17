Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер байопика о Мэрилин Монро «Блондинка», главную роль в котором исполнила Ана де Армас, пишет Сплетник.
Вышел первый тизер фильма «Блондинка» с Аной де Армас в роли Мэрилин Монро
Вышел первый тизер фильма «Блондинка» с Аной де Армас в роли Мэрилин Монро
В основу сюжета фильма лег роман Джойс Кэрол Оутс, который рассказывает историю актрисы Нормы Джин Бейкер, известной всему миру под именем Мэрилин Монро. События фильма разворачиваются в 1950—1960-х годах.
Над проектом работал режиссер и сценарист Эндрю Доминик. В фильме также снимались Эдриан Броуди, Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Каспар Филлипсон, Тоби Хасс, Сара Пакстон и другие.
Премьера биографической драмы состоится этим летом на Венецианском кинофестивале, 23 сентября фильм выйдет на платформе Netflix.