Вышел первый тизер фильма «Блондинка» с Аной де Армас в роли Мэрилин Монро

В основу сюжета фильма лег роман Джойс Кэрол Оутс, который рассказывает историю актрисы Нормы Джин Бейкер, известной всему миру под именем Мэрилин Монро. События фильма разворачиваются в 1950—1960-х годах.

Над проектом работал режиссер и сценарист Эндрю Доминик. В фильме также снимались Эдриан Броуди, Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Каспар Филлипсон, Тоби Хасс, Сара Пакстон и другие.