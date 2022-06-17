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НЕВЕРОЯТНАЯ СТОИМОСТЬ! ⟩ Эстонской королеве уколов красоты пришлось потратиться для выхода на одно из главных мероприятий этого лета в Эстонии

Chrislin Metsanurm Limon.ee
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Эстонской королеве уколов красоты пришлось потратиться для выхода на одно из главных мероприятий этого лета в Эстонии
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Марью Карин, которую называют королевой уколов красоты, заплатила 10 000 евро, чтобы оказаться среди гостей на гала-концерте ежегодного вручения премий журнала Kroonika. Может ли житель Эстонии со средней зарплатой позволить себе выход на красную дорожку? Редакция Elu24 связалась с Марью.

Количество выходов на красную дорожку с годами уменьшилось, но компромиссов во внешности нет. В интервью репортеру на гала-концерте выяснилось, что очень многие гостьи выбрали что-то из уже имеющихся нарядов или же одолжили у подруг на один вечер. «Обувь у меня была, и украшения все время одни и те же», — сказала репортеру телеведущая Эпп Кярсин. Журналистка Ээва Эссе, единственной статьей расходов которой был коктейль, выпитый на вечеринке, тоже была очень экономной. Однако не светские львицы справились с этой задачей так легко.

Марью Карин, которая пришла на мероприятие с дочерьми, пришлось облегчить свой кошелек на 10 000 евро. Чье творение надела королева уколов красоты и сколько оно на самом деле стоит?

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