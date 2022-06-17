НЕВЕРОЯТНАЯ СТОИМОСТЬ! ⟩ Эстонской королеве уколов красоты пришлось потратиться для выхода на одно из главных мероприятий этого лета в Эстонии

Количество выходов на красную дорожку с годами уменьшилось, но компромиссов во внешности нет. В интервью репортеру на гала-концерте выяснилось, что очень многие гостьи выбрали что-то из уже имеющихся нарядов или же одолжили у подруг на один вечер. «Обувь у меня была, и украшения все время одни и те же», — сказала репортеру телеведущая Эпп Кярсин. Журналистка Ээва Эссе, единственной статьей расходов которой был коктейль, выпитый на вечеринке, тоже была очень экономной. Однако не светские львицы справились с этой задачей так легко.