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ТАКИЕ МИЛЫЕ! ⟩ Чета Розиманнус впервые вывела в свет десятимесячную дочь

Limon.ee Таави Сепп
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Чета Розиманнус впервые вывела в свет десятимесячную дочь
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На вчерашнем приеме в посольстве США произошло одно замечательное событие - Кейт Пентус-Розиманнус и Райн Розиманнус впервые привели на светское мероприятие своего первенца - дочь Ити Лоретту, пишет Elu24.

Десятимесячная юная леди держала себя на высоте на приеме, посылая всем очаровательные улыбки.

Маленькая Ити Лоретта точно знает, как должна вести себя леди на приеме.
Маленькая Ити Лоретта точно знает, как должна вести себя леди на приеме. Фото: Taavi Sepp

Прием состоялся в Маарьямяэ в честь столетия установления дипломатических отношений между США и Эстонией. А также в ознаменование 246-го Дня независимости США. День независимости США отмечается 4 июля.

Самая младшая гостья вечеринки, Ити Лоретта, шла маленькими шажками по солнечной лужайке рядом с матерью.

«Ее первый прием», — отметила Кейт, искренне улыбаясь.

Дочь Кейт Пентус-Розиманнус и Райна Розиманнуса Ити Лоретта на приеме посла США.
Дочь Кейт Пентус-Розиманнус и Райна Розиманнуса Ити Лоретта на приеме посла США. Фото: Taavi Sepp
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