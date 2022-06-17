На вчерашнем приеме в посольстве США произошло одно замечательное событие - Кейт Пентус-Розиманнус и Райн Розиманнус впервые привели на светское мероприятие своего первенца - дочь Ити Лоретту, пишет Elu24.
ТАКИЕ МИЛЫЕ! ⟩ Чета Розиманнус впервые вывела в свет десятимесячную дочь
Чета Розиманнус впервые вывела в свет десятимесячную дочь
Десятимесячная юная леди держала себя на высоте на приеме, посылая всем очаровательные улыбки.
Прием состоялся в Маарьямяэ в честь столетия установления дипломатических отношений между США и Эстонией. А также в ознаменование 246-го Дня независимости США. День независимости США отмечается 4 июля.
Самая младшая гостья вечеринки, Ити Лоретта, шла маленькими шажками по солнечной лужайке рядом с матерью.
«Ее первый прием», — отметила Кейт, искренне улыбаясь.
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