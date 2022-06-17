Чем крепче эмоциональная связь кошки с хозяином, тем сильнее она царапает диван. К таким выводам пришли бразильские ученые после опроса 500 людей, у которых есть питомцы. Результаты исследования опубликованы в Journal of Veterinary Behaviour.
Исследование: чем сильнее хозяин любит кошку, тем активнее она портит мебель
Исследование: чем сильнее хозяин любит кошку, тем активнее она портит мебель
«То, что кошки царапают мебель в доме или портят другие предметы, скорее, связано с близостью животных со своими владельцами. Причина не в агрессии питомца или его характере», — заявили исследователи.
Они пока не знают, как объяснить такую взаимосвязь. Возможно, дело в том, что любимых котов обычно излишне балуют, пишет Knife.Media.
Кроме того, ученые не нашли связь между степенью привязанности человека и кошки с агрессивностью животного, привычкой ходить в туалет мимо лотка и чрезмерно мяукать.
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