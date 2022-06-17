Исследование: чем сильнее хозяин любит кошку, тем активнее она портит мебель

«То, что кошки царапают мебель в доме или портят другие предметы, скорее, связано с близостью животных со своими владельцами. Причина не в агрессии питомца или его характере», — заявили исследователи.

Они пока не знают, как объяснить такую взаимосвязь. Возможно, дело в том, что любимых котов обычно излишне балуют, пишет Knife.Media.