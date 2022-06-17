ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как прошел торжественный прием в честь Дня независимости США в резиденции американского посла

Впервые на приеме не было традиционной американской еды - бургеров, картошки фри, но были неизменная кока-кола и аппетитный клубничный торт.

Исполняющий обязанности посла США в Эстонии Брайан Рорафф отметил в своей речи, что его семье очень нравится жить в Таллинне, а его дети говорят, что прекрасней страны, чем наша, не найти. Фото: Таави Сепп

Как сказал господин Рорафф в своей приветственной речи, его многие спрашивали, почему прием назначен на 16 июня, а не на 4 июля. И ответ прост: именно 16 июня исполняется 100 лет установлению дружественных отношений между США и Эстонией. Эти отношения подразумевают тесные и политические, и культурные, и дипломатические контакты. Особенно отметил Брайан Рорафф поддержку Эстонией Украины и народа этой страны, где сегодня идет война. Закончил свою речь исполняющий обязанности посла США в Эстонии Рорафф словами "Слава Украине", Elagu Eesti! и God Bless America.

Брайан Рорафф с супругой Оленой (она украинка) приветствуют Кейт Пентус-Розиманнус с ребенком Фото: Таави Сепп

Гостям предлагались очень вкусные закуски пяти разных видов: копченая рыба с каперсами, лимоном и укропным маслом, свекольные равиоли с уткой и яичным желтком с маринованным луком и под соусом айоли, конкассе из томатов (соус из томатов, нарезанных определенным образом) с бальзамической икрой и жареным базиликом, копченый цыпленок под соусом чатни в кукурузной корзиночке и крокеты из свинины, обваленные в сухарях под соусом чимичурри (латиноамериканский соус для жареного мяса). Каждой закуски было приготовлено 5 000 штук, так что хватило всем гостям. За гастрономическое наслаждение праздника отвечал шеф-повар Яаанус Пухк.

Копченый цыпленок под соусом чатни в кукурузной корзиночке и крокет из свинины, обваленный в сухарях под соусом чимичурри Фото: Лиана Турпакова

Кстати, приглашенных в этом году было значительно меньше, чем в докоронавирусный период, но на приеме царила атмосфера праздника, все беседовали друг с другом, улыбались, слушали музыку в исполнении квинтета орекстра ВМС США в Европе и Африке и охотно позировали многочисленным фотографам.

На прием прибыл и политик Эдгар Сависаар в сопровождении Юлии Соммер Фото: Таави Сепп

Шикарный 60-килограммовый клубничный торт с творожной начинкой приготовили четыре кондитера отеля Radisson Blu Olümpia - Юлле, Светлана, Арина и Айвар. На его изготовление ушло 8 кг бисквита, 15 кг сливок, 15 кг творога, много-много килограммов сахара, 10 кг клубники, 5 кг шоколада, 3 кг черники и несколько часов работы.

Фото: Таави Сепп

Сюрпризом для пришедших на прием пролет на низкой высоте стелс-истребителей F 35 американских ВВС