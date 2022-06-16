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Российский аналог McDonald’s «Вкусно — и точка» сменит название из-за юридических споров

Limon.ee
Российский аналог McDonald’s «Вкусно — и точка» сменит название из-за юридических споров
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A view shows a tray with food and a drink at the new restaurant "Vkusno & tochka", which opens following McDonald's Corp company's exit from the Russian market, in Moscow, Russia June 12, 2022. REUTERS/Evgenia Novozhenina
A view shows a tray with food and a drink at the new restaurant "Vkusno & tochka", which opens following McDonald's Corp company's exit from the Russian market, in Moscow, Russia June 12, 2022. REUTERS/Evgenia Novozhenina Фото: Evgenia Novozhenina

Название сети ресторанов «Вкусно и точка» поменяют из-за юридический споров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предполагается, что рестораны могут получить одно из следующих названий: «Вкусно и спасибо» и «Вкусно и весело».

Отмечается, что владивостокская сеть закусочных «Еда и точка» обвинила обновленный McDonald's в плагиате и обратилась в Роспатент, пишет gazeta.ru.

Ранее руководитель «Еда и точка» Сергей Понкратов заявил, что вся сеть владивостокских точек быстрого питания, состоящая из 20 филиалов, работает с 2018 года и является узнаваемой для города. По его словам, решение через суд добиться изменения названия нового бренда сети-преемника McDonald's было принято не ради пиара.

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