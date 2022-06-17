В торговом центре Viru открылась самая элегантная ресторанная улица площадью 1500 квадратных метров или фуд-корт. В общей посадочной зоне можно насладиться блюдами из 15 различных ресторанов, меню которых предлагает все самое лучшее с раннего утра до позднего вечера. Терраса ресторанной улицы, которая решена в сотрудничестве с зеркальными домами ÖÖD простирается до парка Таммсааре.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто пришел на открытие фуд-корта в Viru Keskus
Цель фуд-корта Viru — предложить качественную еду по разумной цене и предложить клиентам максимальное гастрономическое разнообразие. Так, например, ресторан Kolm Tilli pizza&pasta привез в столицу из Тарту дровяную печь для пиццы в итальянском стиле и разработал в честь открытия новый рецепт пасты. Входящий в пятерку лучших мировых производителей крафтового пива ресторан Mikkeller из Копенгагена приготовил специальный сорт пива, а Freya Foodbaar предлагает отведать меню, созданное Янно Леппиком, недавним лауреатом гида Мишлен.
Гостей порадуют своими лучшими деликатесами проивзодитель свежайшего фермерского мороженого KÜLM, производитель азиатской уличной еды ресторан KimiJimi, создатель гавайских вкусов PokeBowl & Meze, мастера южноамериканской кухни Stereo StreetFood, предлагающие тако, тортильи, гуакамоле и почти весь спектр уникальной латиноамериканской кухни. Безусловно, кафе Pavlova восхитит тающими во рту изысканными десертами, угостит лучшими в столице сортами кофе кафе Papermil, предложит изысканную уличную еду F. Burger, любимый бренд суши в Эстонии MySushi порадует всех любителей этой японской еды, семейное предприятие Samsa Family Bakers угостит настоящим пловом, а устрицы с шампанским и черную икру можно отведать в баре So Shellfish.
«Мы взяли курс на обновление Viru Keskus еще в разгар пандемии и сейчас видим первые результаты этого решения, ведь люди, уставшие от коронавируса и неопределенности, изголодались по впечатлениям и эмоциям. На нашем новом фуд-корте мы объединили самых ярких героев гастрономии Эстонии, и мы уверены в том, что каждый найдет здесь своего фаворита, — увтерждает Когерманн. - И я очень благодарен нашим смелым партнерам ресторанного бизнеса, которые в такие нестабильные времена нашли в себе смелость отправиться с нами в большое путешествие. Каждый ресторан принес в центр Viru свою уникальную концепцию и наилучшее меню, поэтому одним посещением здесь точно не обойтись. Вы обязательно сюда вернетесь за потрясающими вкусовыми ощущениями».
Концепция фуд-корта была разработана международным архитектурным бюро Wingards, которое создало комплексный проект реконструкции Viru Keskus, проекту помогла родиться консультационная фирма из Лондона Think Hospitality, а автором технического воплощения является архитектурное бюро 3+1.
Новый фуд-корт расположен в крыле Viru Keskus со стороны бульвара Эстония, рядом с парком Таммсааре. Фуд-корт открыт ежедневно с 09:00 до 22:00, а по пятницам и субботам до 23:00. Деликатесы можно отведать на месте или заказать на дом с курьером.