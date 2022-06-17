ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто пришел на открытие фуд-корта в Viru Keskus

«Мы взяли курс на обновление Viru Keskus еще в разгар пандемии и сейчас видим первые результаты этого решения, ведь люди, уставшие от коронавируса и неопределенности, изголодались по впечатлениям и эмоциям. На нашем новом фуд-корте мы объединили самых ярких героев гастрономии Эстонии, и мы уверены в том, что каждый найдет здесь своего фаворита, — увтерждает Когерманн. - И я очень благодарен нашим смелым партнерам ресторанного бизнеса, которые в такие нестабильные времена нашли в себе смелость отправиться с нами в большое путешествие. Каждый ресторан принес в центр Viru свою уникальную концепцию и наилучшее меню, поэтому одним посещением здесь точно не обойтись. Вы обязательно сюда вернетесь за потрясающими вкусовыми ощущениями».